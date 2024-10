ネコは非常に柔軟な体を持っており、長い体毛に覆われているため実際のサイズよりも体が大きく見えるため、まるで液体のようと言われることがあります。そんなネコの柔軟性を科学的に調査した「ネコは(ほぼ)液体です!」という論文が発表されました。Cats are (almost) liquid!-Cats selectively rely on body size awareness when negotiating short openings: iSciencehttps://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(24)020