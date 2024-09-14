[9.14 J3第28節](長良川)※15:00開始主審:矢野浩平<出場メンバー>[FC岐阜]先発GK 41 中山開帆DF 2 岡崎慎DF 4 甲斐健太郎DF 5 石田崚真DF 22 文仁柱DF 39 遠藤元一MF 8 荒木大吾MF 10 庄司悦大MF 23 萩野滉大FW 24 粟飯原尚平FW 99 イ・ヨンジェ控えGK 50 後藤大輝DF 37 寺阪尚悟MF 16 西谷亮MF 28 水野泰輔MF 38 新垣貴之FW 7 河波櫻士FW 11 藤岡浩介監督天野賢一[SC相模原]先発GK 1 三浦基瑛DF 16 高野遼DF 18 三鬼海DF 40