ハーゲンダッツ(Häagen-Dazs)の新作アイスバー「苺＆ミルク」が、2023年7月18日(火)より期間限定で全国発売される。甘酸っぱい苺×濃厚ミルクアイスクリーム「苺＆ミルク」は、その名の通り、甘酸っぱくて爽やかな苺と、ハーゲンダッツの濃厚なミルクを同時に味わえるバータイプの新フレーバーだ。ベースとなるミルクアイスクリームには、ジューシーなストロベリー果肉とストロベリー果汁の2層コーティングを重ねているため、