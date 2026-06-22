AIの実証実験（PoC）で止まる会社と、初日から動く会社は何が違うのか──失敗を分ける前提と進め方をまとめた実務ガイドを無料公開

株式会社FULLFACT

株式会社FULLFACT（本社：東京都中央区、代表取締役：足達彩人）は、AI活用の実務ガイド（ホワイトペーパー）「PoCで止まらないAX実装の型(https://fullfact.net/whitepapers/smb-ax-roadmap-no-poc)」を無料で公開しました。AIの導入を検討しながら、概念実証（PoC）の段階で止まってしまう会社が陥りやすい構造と、その手前で何を決めておくべきかを実務に即して整理した手引きです。

背景：多くの会社は「やってみた」で止まる

AIを試してみたものの、検証だけで終わり、本番運用に進まない。この「PoCで止まる」状態は、ツールの性能ではなく、進め方の設計に原因があることが少なくありません。誰が業務オーナーで、どこから着手し、どうなったらやめるのか。この判断軸が決まっていないまま試すと、成果が出ないのか、進め方が悪いのかも分からないまま立ち消えになります。

一方で、AIが組み込まれた既存のSaaSをそのまま使い、初日から具体的な業務を動かしている会社もあります。両者を分けているのは、着手の前提と撤退ラインの設計です。

このガイドでわかること

ガイドの入手方法

- PoCで止まるプロジェクトに共通する構造と、その見分け方- 新しいツールを増やさず、いま使っているSaaSと生成AIで初日から動かす初手の選び方- 業務オーナーと外部の伴走をどう分担して進めるか- 続ける・やめる・広げるを決める中間チェックと撤退ラインの引き方- 陥りやすい失敗とその回避策- 社内の上申に使える、1ページサマリーの作り方

下記ページから、無料でダウンロードできます。

https://fullfact.net/whitepapers/smb-ax-roadmap-no-poc

無料顧問（3ヶ月・10枠限定）

FULLFACTでは3ヶ月間の無料顧問制度を10社限定で提供しております。検索（SEO）とAI検索（LLMO）を専門にしてきた実務家が、チャットでいつでも壁打ちでき、月1回のオンライン相談（約60分）で、集客の打ち手に直接伴走します。通常はコンサルティングとして有料で提供している水準の伴走を、3ヶ月そのまま無料で利用できます。

※完全無料で利用することができ、相談の中で自社での実行が難しいと感じられた際などご希望があれば弊社から実行支援のご提案をさせていただきます。

無料顧問制度を申し込む

https://fullfact.net/ai-advisory

株式会社FULLFACTについて

FULLFACTは、AIを前提に事業の戦略から実行までを一貫して担うAIコンサルティングパートナーです。営業・マーケティング・カスタマーサポート・バックオフィスまで、売上を伸ばす攻めと利益を残す守りをひとつの設計でつなぎ、運用に乗るまで伴走します。

報道関係者お問い合わせ先

- 商号：株式会社FULLFACT- 代表者：代表取締役 足達 彩人- 所在地：東京都中央区銀座1-22-11 2F- 設立：2021年8月- Web：https://fullfact.net

株式会社FULLFACT 広報担当／Email：info@fullfact.net