Haier Biomedical、Euromonitorの世界ライフサイエンス実験機器レポートで2部門第1位、3段階の世界展開が結実





中国・青島、2026年5月29日 /PRNewswire/ -- Haier Biomedical（SHA：688139）は、Euromonitor Internationalが発表した2025年のデータによると、世界のライフサイエンス実験機器販売で中国ブランド第1位、同カテゴリーの海外販売で第1位に選ばれました。この2つのランキングは、Haier Biomedicalを競争の激しい世界市場の先頭に位置づけるものであり、20%を超える年平均成長率を達成した3段階にわたる国際展開を締めくくるものです。



Haier Biomedical Achieves Double No. 1 Ranking in Euromonitor’s Global Life Science Lab Equipment Report, Caps Three-Phase Global Expansion



Euromonitor Internationalは世界有数の独立系市場調査会社であり、そのランキングは世界の調達や業界分析におけるベンチマークとして広く利用されています。この2つの第1位は、ライフサイエンス実験機器カテゴリーの中国資本ブランドを対象に測定した、世界全体の売上高と海外売上高におけるものです。このランキングは世界の全市場を対象としており、Haier Biomedicalが国際的な既存メーカーと最高レベルで競争していることを裏付けています。

このランキングは、国際的なパートナーにとっても実務上の重要性を持ちます。機器の信頼性、規制遵守、長期的なサービスサポートが調達決定において重要となるこの分野では、独立機関による市場リーダーシップの検証が、サプライヤーを評価する機関にさらなる信頼感をもたらします。

Haier Biomedicalの国際的な成長は、UNICEFやWHOなどの組織と直接連携して特定の未充足ニーズに対応し、太陽光発電式ワクチン保管分野で主導的地位を築くという、対象を絞ったプロジェクトから始まりました。そこから同社は販売網を拡大し、800を超えるディーラーとの取引関係を通じて160か国を網羅するまでになりました。現在の段階では、現地倉庫業務、販売、マーケティング、製品企画、研究開発を含む全面的な事業運営能力を主要地域に定着させることに重点を置いています。

同社は現在、英国、イタリア、日本で海外研究開発センターを運営しており、各センターは遠心分離機、コールドチェーン、自動化保管ソリューション、インキュベーター、バイオセーフティキャビネットなど、特定の製品ラインに注力しています。英国および欧州大陸では、自動化および遠心分離機技術の専任製品スペシャリストが、GMP準拠、空気安全性、サンプル精製に関するオンサイトサポートを提供し、Haier Biomedicalを実験室ワークフローのパートナーとして位置づけています。米国と英国で策定されたサービス基準は、EU、東南アジア、南アジア全域に展開されています。

2026年第1四半期には、ドイツ、オーストラリア、カナダでの売上高が50%超増加した一方、東欧、南アジア、ブラジルではそれぞれ前年同期比100%超の成長を達成し、遠心分離機とインキュベーターはいずれも販売数量が倍増しました。製薬分野では、Haier Biomedicalは、スイス、ドイツ、デンマーク、イタリア、シンガポール、米国、イスラエル、インドなどの主要国における複数の大手製薬会社のサプライチェーンに参画しています。同社のUltra Energyシリーズは、そのカテゴリーの米国Energy Starランキングで上位8位すべてを占めており、同セグメントで最も売れている製品ラインとなっています。

今後、Haier Biomedicalは、統合型ライフサイエンスツールとインテリジェントな生産性プラットフォームの提供で世界をリードするという同社のビジョンの一環として、世界のバイオ医薬品およびライフサイエンス研究所の効率性と持続可能性の向上を支援することを目標に、現地化投資を深め、製品ラインアップを拡大する予定です。

詳しくは、https://www.haiermedical.com/をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

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