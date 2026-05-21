整体院・サロン経営者の85%が「他店との差別化」に課題感｜導入機器で差がつく時代に
波動測定器・バイオレゾナンス機器専門店を運営する明治ヘルスケア株式会社（本社：新潟県新発田市、代表取締役：川俣 潤）は、整体院・サロン・治療院を経営する30～59歳の男女100名を対象に「施術院の差別化に関する意識調査」を実施しました。
■ 調査概要
調査方法：インターネット調査（Freeasy利用） 調査対象：整体院・サロン・治療院の経営者（30～59歳の男女） 有効回答数：100名 調査期間：2026年5月
■ 調査結果サマリー
Q1. 同エリアの競合との差別化に課題を感じていますか？
・強く感じている：41% ・やや感じている：44% ・あまり感じていない：12% ・まったく感じていない：3%
85%の経営者が差別化に課題を感じており、施術業界の競争の激しさがうかがえます。
Q2. 差別化のために取り組んでいること（または検討していること）は何ですか？（複数回答）
・メニューの見直し・追加：67% ・価格の見直し：42% ・SNSでの発信強化：39% ・店舗の内装改善：28% ・新しい機器・設備の導入：26% ・特に何もしていない：11%
「メニューの見直し・追加」が最多ですが、「新しい機器・設備の導入」を検討している経営者も4分の1以上存在します。
Q3. 「地域で自分だけが提供できるメニュー」を持っていますか？
・持っている：23% ・持っていない：77%
約8割の施術院が、地域で唯一のメニューを持てていないという結果になりました。差別化が課題と感じながらも、具体的な打ち手を見つけられていない状態が浮き彫りになっています。
Q4. クライアントの身体の状態を画面で可視化し、カウンセリングや施術の説明に活用できる機器があれば導入を検討しますか？
・ぜひ導入したい：34% ・検討したい：41% ・あまり興味がない：18% ・まったく興味がない：7%
75%が可視化機器の導入に前向きな姿勢を示しています。
■ 調査結果に対する当社の見解
差別化に悩む施術院の多くが「地域で唯一のメニュー」を持てていない中、波動測定メニューの導入は、まだ競合が少ない領域でのポジション確立に有効です。
当社のMeijiメタハンターは、886項目の3Dスキャンで全身のエネルギーバランスを画面に表示し、施術前後の変化をクライアントに視覚的に提示できる波動測定器です。セットアップ済みPC付きプラン（399,900円・税込）で届いた日から施術メニューとして提供を開始できます。
Meijiメタハンターの詳細はこちら https://kontaniclinic.jp/metahunter/
■ 会社概要
店舗名：波動測定器・バイオレゾナンス機器専門店 運営会社：明治ヘルスケア株式会社 本社住所：〒957-0061 新潟県新発田市住吉町2-8-6-2 電話番号：070-4132-3899 メールアドレス：a@kontaniclinic.jp 事業内容：波動測定器・バイオレゾナンス機器の企画・設計・販売 代表取締役：川俣 潤 公式サイト：https://kontaniclinic.jp/
配信元企業：明治ヘルスケア株式会社
■ 調査概要
調査方法：インターネット調査（Freeasy利用） 調査対象：整体院・サロン・治療院の経営者（30～59歳の男女） 有効回答数：100名 調査期間：2026年5月
■ 調査結果サマリー
Q1. 同エリアの競合との差別化に課題を感じていますか？
・強く感じている：41% ・やや感じている：44% ・あまり感じていない：12% ・まったく感じていない：3%
85%の経営者が差別化に課題を感じており、施術業界の競争の激しさがうかがえます。
Q2. 差別化のために取り組んでいること（または検討していること）は何ですか？（複数回答）
・メニューの見直し・追加：67% ・価格の見直し：42% ・SNSでの発信強化：39% ・店舗の内装改善：28% ・新しい機器・設備の導入：26% ・特に何もしていない：11%
「メニューの見直し・追加」が最多ですが、「新しい機器・設備の導入」を検討している経営者も4分の1以上存在します。
Q3. 「地域で自分だけが提供できるメニュー」を持っていますか？
・持っている：23% ・持っていない：77%
約8割の施術院が、地域で唯一のメニューを持てていないという結果になりました。差別化が課題と感じながらも、具体的な打ち手を見つけられていない状態が浮き彫りになっています。
Q4. クライアントの身体の状態を画面で可視化し、カウンセリングや施術の説明に活用できる機器があれば導入を検討しますか？
・ぜひ導入したい：34% ・検討したい：41% ・あまり興味がない：18% ・まったく興味がない：7%
75%が可視化機器の導入に前向きな姿勢を示しています。
■ 調査結果に対する当社の見解
差別化に悩む施術院の多くが「地域で唯一のメニュー」を持てていない中、波動測定メニューの導入は、まだ競合が少ない領域でのポジション確立に有効です。
当社のMeijiメタハンターは、886項目の3Dスキャンで全身のエネルギーバランスを画面に表示し、施術前後の変化をクライアントに視覚的に提示できる波動測定器です。セットアップ済みPC付きプラン（399,900円・税込）で届いた日から施術メニューとして提供を開始できます。
Meijiメタハンターの詳細はこちら https://kontaniclinic.jp/metahunter/
■ 会社概要
店舗名：波動測定器・バイオレゾナンス機器専門店 運営会社：明治ヘルスケア株式会社 本社住所：〒957-0061 新潟県新発田市住吉町2-8-6-2 電話番号：070-4132-3899 メールアドレス：a@kontaniclinic.jp 事業内容：波動測定器・バイオレゾナンス機器の企画・設計・販売 代表取締役：川俣 潤 公式サイト：https://kontaniclinic.jp/
配信元企業：明治ヘルスケア株式会社
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