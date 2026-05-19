【研究レポート】グッドラーニング！受講で理解度が20.9ポイント上昇！データが証明する「プロドライバー」への確かな変容とはー。

株式会社キャブステーション

株式会社キャブステーション（本社：東京都新宿区、代表取締役：大川洋司）が運営する安全教育システム「グッドラーニング！」は、この度バス初任運転者教育における学習効果を定量的に測定した実証調査の結果を公開いたします。 本調査は形骸化が指摘されてきた安全教育に対し、グッドラーニング！が「定量的な教育効果の保証」という新たな業界基準を提示するものです。

■なぜ今、教育効果の「定量化」が必要なのか

バス業界における初任運転者教育は法令により10時間以上の座学研修が義務付けられていますが実態としては「時間の消化」そのものが目的化し、その「有効性（何が身についたか）」が置き去りにされる形骸化が長年の課題でした。

しかし、2024年問題に象徴される労働時間の厳格化により教育に割けるリソースはこれまで以上に限定されています。限られた時間の中で成果の出ない「質の低い教育」を漫然と続けることはもはや事業者にとって経営上のリスクであり、社会的責任の欠如と言っても過言ではありません。

近年の複雑化する交通環境や健康起因事故の増加を鑑みれば、形式的な教育では真の安全は担保できません。

我々グッドラーニング！は、教育を「リスクマネジメントの核」と位置づけ、独自に開発した「受講前後テスト（Pre-Post Test Design）」を用いて教育効果の科学的検証を行いました。

■調査の手法：教育効果を可視化する「プレ・ポストテスト法」

本調査では教育工学に基づいた「プレ・ポストテスト法（受講前後比較）」を採用しました。受講者が自身の「理解度」を自覚し、能動的に学習に臨むための4ステップのプロセスを設計しています。

１．受講前テスト（Pre-test）

一切の予習なしに自らの経験と知識のみで全50問のテストに回答。「知らない」「分からない」という気付きを得ることが最大のポイントです。

２．自己評価と課題の抽出

即時に採点を行い、自身の正誤判定および正答率を客観的に把握。「知っているつもり」であった知識の死角を自覚し重点的に学ぶべき領域を明確にします。

３．全21カリキュラムのeラーニング研修

国土交通省の指導指針+αの全21ユニットに及ぶ動画講座を受講。テストで浮き彫りになった課題を補完していきます。

４．受講後テスト（Post-test）

受講前と全く同一の50問テストに再挑戦。学習によって「知識がどのようにアップデートされたか」を最終確認し、研修の効果を測定します。

■実証調査の結果

無作為に抽出された受講者120名の受講結果を対象に、正答率の推移を以下5つのカテゴリーに分類し詳細に分析しました。数値結果のみをデータとして抽出し個人に帰属する一切の情報は考慮されません。

【分析対象：5つの専門カテゴリー】

１．プロドライバーの自覚と法令遵守（運行指示書、連続運転時間、点呼の義務等）

プロとしての心構えや遵守すべき基本ルールの定着を測るジャンル(11問)

２．安全運転の理論と危険予測（停止距離、蒸発現象、KYT等の心理的・物理的側面）

事故を未然に防ぐための「判断力」と「予測能力」を測るジャンル(13問)

３．車両の構造特性と先進技術（内輪差、エアブレーキ、ASV等）

一般車とは異なるバス特有の挙動や先進技術への理解を測るジャンル(9問)

４．健康管理と事故の現状分析（疾病別内訳の把握、アルコール分解、睡眠の影響等）

「健康起因事故」への対策と近年の事故の現状把握を測るジャンル(10問)

５．旅客対応・接遇と危機管理（胸骨圧迫の手法、バスジャック対応、非常口操作等)

お客様の安全を守るホスピタリティと万が一の際の行動力を測るジャンル(7問)

１. 全体スコアの推移：知識の「底上げ」を実証

全50問の平均正答率：受講前/67.1% → 受講後/88.0%（改善幅20.9ポイント/向上率 131%）

すべての受講者において点数増加が認められ、本プログラムが教育の形骸化を防ぎ受講者を一定の知識水準へ引き上げることが証明されました。

２. 分野別：受講前後の平均正答率の推移

内容の異なる５つの分野すべてにおいて、大幅な平均正答率の増加が認められました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/86572/table/53_1_f5cf5594aef68acc2795170fc6452768.jpg?v=202605191051 ]

３. 数値から見える分析のポイント

■分析：データが示す「経験という名の死角」とプロへの意識変容

- 知識の空白の解消受講前は60%台に留まっていた知識水準が受講後は全項目で80～90%台の高水準に達しており、教育の有効性が数値的に裏付けられています。- 「車両の構造特性と先進技術」の躍進特に「3. 車両の構造特性と先進技術」の改善幅は26.3ポイントに上り、【受講前：最低正答率】から【受講後：最高正答率】へ躍進しました。これは独学や経験則では補いきれない専門領域の知識が確実にアップデートされたことを証明しています。- 「旅客対応・危機管理」の習熟による「プロ意識」の醸成このカテゴリーは受講前こそ68.7%でしたが、最終的にはカテゴリー3に次ぐ高い到達スコア（90%超）を記録しました。乗客の生命を預かる危機管理の知識定着は現場における「確かな行動力」に直結します。- . 受講者間における「知識のバラつき（標準偏差）」の収束受講前のデータでは、正答率が低い層から高い層まで知識レベルが大きく分散していました。これは、安全が「個人の経験や記憶」に依存している状態であることを示唆しています。 受講後はこの分散が大幅に解消され、スコアの高得点域（80%以上）への高密度集約が確認されました。

本調査において最も特筆すべきは、受講者が「無意識に抱いていた曖昧な知識」が明らかになり、本プログラムを通じて「現場で機能する実効的スキル」へとアップデートされた点です。特に正答率の伸びが顕著だった設問から、その変容のプロセスを解析します。

※設問詳細・正答率一覧(https://docs.google.com/spreadsheets/d/16cr6_wkRyb87ETqFeOQAoHnkeL_P9Es0ywtIGWu7Luo/edit?gid=1036956549#gid=1036956549)

■知識の「解像度」をプロ水準へ引き上げ「違反」を防ぐ（Q13, Q46, Q49：法令遵守）

【対応カテゴリー】 1. プロドライバーの自覚と法令遵守

【実態】プロとして「知っていて当然」とされる基礎的な法令知識において、受講前の正答率は以下となりました。

・Q13（駐停車禁止場所の範囲）：57.5%

・Q46（優先道路の標識認識）：61.7%

・Q49（乗務途中点呼の実施条件）：51.7%

いずれも5割～6割程度の正答率に留まり、知識として解像度の低い実態が浮き彫りとなりました。

【分析】「法令を雰囲気で覚える」といった曖昧さは、事故発生時の「重大な過失」や行政処分に直結する経営上最大のリスクです。

【変容】受講後の正答率には劇的な改善が見られました。

・Q13：85.0%（+27.5pt）

・Q46：90.0%（+28.3pt）

・Q49：82.5%（+30.8pt）

「たぶんこうだろう」という感覚的理解から明確な知識へのアップデートに成功しています。

■ 脳の「勘違い」を暴き、運転の是正を図る（Q16：曲方指向）

【対応カテゴリー】 2. 安全運転の理論と危険予測

【実態】「左カーブでは自車線側が、右カーブでは対向車線側が実際よりも広く見える」という、カーブにおける視覚の錯覚に関する設問の受講前正答率は26.7%でした。

【分析】正答率26.7%という数字は、プロドライバーであっても「カーブでなぜか内側に寄ってしまう」という現象の正体(曲方指向)を知らないということを表しています。

【変容】受講後、正答率は26.7%から80.8%へと劇的に改善。曲方指向のメカニズムを理解することで、錯覚のリスクを計算に入れた「科学的な行動」へ導くことに成功しています。

■先進安全装置（ASV）を過信せず「正しい理解」へ(Q25, Q42：先進技術）

【対応カテゴリー】 3. 車両の構造特性と先進技術

【実態】 ACC（追従走行機能）に関する設問の受講前の正答率は39.2%でした。追突防止機能に関する設問の受講前の正答率は27.5%という極めて低い数値でした。

【分析】先進技術は万能ではなく作動には明確な条件があります。しかし現場では「どこまでが自動で、どこからが手動か」という境界線が曖昧なまま運用されています。このシステムに関する知識の欠如こそが、誤った操作や判断ミスを招く現場最大の潜在的リスクです。

【変容】 受講後はACCに関する設問の正答率が83.3%、追突防止機能に関する設問の正答率は53.3ポイント上昇の80.8％に到達。システムを「全自動」ではなく、あくまで「特定の条件下でドライバーを支える補助装置」として正しく再定義し、装置の特性を正しく管理・運用するリテラシーが醸成されています。

■「知っている」から「動ける」へ：有事の生存率を高める（Q33：救急救命）

【対応カテゴリー】 5. 旅客対応・危機管理

【実態】救急救命における胸骨圧迫の具体的な手法に関する設問の受講前正答率は39.2％でした。「胸部を沈める深さ」の数値的な問いに対して「曖昧な記憶」による誤答が目立ち、緊急時対応能力に課題があることが浮き彫りとなりました。

【分析】救急救命措置を必要とするような有事の際には、「胸部が約5cm沈むまで強く圧迫する」といった定量的かつ解像度の高い知識が不可欠です。迷いがある状態では行動できません。

【変容】受講後の正答率は88.3％（49.2ポイント向上）と、個別設問の中でも極めて高い伸びを記録しました。 曖昧な記憶を排除し、現場で迷わず動ける「確かな知識」としての定着が認められました。

■グッドラーニング！が提供する「安心」の価値

本調査結果が示すのは、グッドラーニング！が単なる知識のインプットのためのシステムではなく「知識を安全意識に昇華させるために設計されたシステム」であるという事実です。

- メタ認知の活用： 受講前テストで自己の「知識欠如」を突きつけ、学習の目的を明確化し、意識を最大化する。- 理論と実務の接続： 国交省の指針を現場を想定したレベルの設問に落とし込み、知識を安全意識に結び付ける。- エビデンスに基づく信頼性： 受講前と受講後のスコア比較は運転者の自信に繋がるだけでなく、事業者が行政監査を受ける際の「形骸化していない確かな教育」の証明資料となる。

グッドラーニング！は専門的なデータ管理と教育工学に基づき、運輸業界における「事故ゼロ」の実現に向け、教育の質を高め続けてまいります。

※本リリースに含まれるデータは2025年7月～2026年4月の「グッドラーニング！バス初任運転者教育」受講者821名からサンプルとして無作為に抽出した120名分の受講ログおよび試験結果に基づき算出されたものです。

◆全設問と正答率データの閲覧(https://docs.google.com/spreadsheets/d/16cr6_wkRyb87ETqFeOQAoHnkeL_P9Es0ywtIGWu7Luo/edit?gid=1036956549#gid=1036956549)

◆グッドラーニング！公式ホームページ

https://promote.good-learning.jp/

●グッドラーニング！バス初任運転者教育プロモーション動画

https://youtu.be/8ZAkH1Rtd4U?si=i5wHWIWWCtdJOHAx

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社キャブステーション グッドラーニング！事務局

住所：東京都新宿区北新宿2-21-1新宿フロントタワー4F

電話：050-1791-5629(#)

URL：https://www.cab-station.com/

担当：鈴木

Email：icts01@cab-station.com