AIを活用した教育プラットフォーム「WayGround」の日本展開を開始　～ New Education Expo 2026に出展し、日本の学校現場への活用支援を推進 ～

株式会社インフォザイン

教育テクノロジー関連事業を展開する株式会社インフォザイン（本社：東京都台東区、代表取締役：村田進）は、世界150カ国以上・1億人以上に利用されているAI搭載教育プラットフォーム「WayGround（ウェイグラウンド）」の日本正規代理店として、国内展開を開始することをお知らせします。あわせて、2026年6月4日～6日に開催される「New Education Expo 2026」（東京）に出展し、日本の教育現場に向けたデモ体験・情報提供を行います。

■ WayGroundとは

WayGroundは、旧称「Quizizz（クイジズ）」として約10年にわたり世界中の教師に活用されてきた教育プラットフォームが、AI機能を大幅に強化してリブランドした次世代サービスです。クイズ・授業スライド・インタラクティブ動画・フラッシュカード・読解教材など、授業に必要なコンテンツをAIで素早く作成・配信できるオールインワンの指導支援ツールです。

先生はテキスト・PDF・URLを入力するだけでAIが教材を自動生成。採点も自動で行われるため、教材準備と採点にかかる時間を週あたり平均3.5時間削減（※WayGround自社調査による）できます。同時に、生徒の学習状況をリアルタイムで把握できるデータ分析機能により、一人ひとりの理解度に応じた指導が可能になります。

■ 日本の教育現場が直面する課題へのアプローチ

教員の長時間労働、多様な学習ニーズへの対応、GIGAスクール端末の有効活用--これらは今日の日本の学校が共通して抱える課題です。WayGroundは以下の機能により、これらの課題解決に貢献します。

（1）先生の働き方改革

AIがPDF・Webページ・スライドから教材・テスト問題を自動生成し、採点も自動化。毎週の授業準備にかかる時間を大幅に短縮します。

（2）リアルタイムの学習把握とデータ活用

授業中にどの問題でつまずいているかをリアルタイムで可視化。個別の学習履歴が蓄積されるため、継続的な学習支援に役立てることができます。

（3）多様な学習ニーズへの個別配慮（合理的配慮）

読み上げ機能・多言語翻訳・ディスレクシア対応フォント・難易度調整など25以上のアクセシビリティ機能を標準装備。外国にルーツを持つ子どもや、学習に配慮が必要な生徒にも、同じ授業の中でスムーズに対応できます。

（4）GIGAスクール端末・Google Classroomとの連携

Google ClassroomをはじめとするLMS（学習管理システム）と連携し、既存の学校ICT環境にそのまま組み込むことが可能です。GIGAスクール端末（Chromebook・iPad等）での動作にも対応しています。

■ アジアでの導入実績

WayGroundはすでに日本に近いアジア各国で広く普及しています。

台湾では台北市が小中学校向けに年間契約を結び、韓国・シンガポール・ベトナムでも政府・教育省レベルでの採用が進んでいます。また、2025年には英国発の国際的な教育テクノロジーアワード「BETT賞」の高等教育部門を受賞しています。

■ New Education Expo 2026 出展概要

インフォザインブースでは、WayGroundの実際の操作デモをご体験いただけます。「日本の授業でどう使えるか」を一緒に考える場として、現場の先生方・教育委員会担当者・ICT推進関係者のご来場をお待ちしています。

■ 担当者コメント

- イベント名：NEW EDUCATION EXPO 2026 東京- 会期：2026年6月4日（木）～ 6日（土）- 会場：TFTビル（東京ファッションタウン）- ブース番号：49- 主な展示内容：WayGroundデモ体験・リーフレット配布・個別相談- 公式サイト：https://edu-expo.org/

「WayGroundは、世界で広く実証されたAI教育技術を、日本の現場に届けるための素晴らしい選択肢だと考えています。先生がAIを活用することで授業準備の負担を減らし、その分だけ子どもたちと向き合う時間を増やすことができる--このシンプルなことを、日本でも実現したいと思っています。New Education Expoでは、先生方の生の声をぜひ聞かせてください。」（株式会社インフォザイン 取締役 永井正一）

■ WayGroundについて

■ 株式会社インフォザインについて

- サービス名：WayGround（ウェイグラウンド）- 旧称：Quizizz（クイジズ）- 提供元：Quizizz Inc.（本社：米国）- 日本正規代理店：株式会社インフォザイン- 対象：幼稚園～大学（K-12・高等教育）- 公式サイト：https://wayground.com/?lng=ja

株式会社インフォザインは、国際標準に準拠した教育テクノロジーの普及を通じて、日本の教育DXを推進しています。CBT（TAO）・オープンバッジ（Open Badge Factory）・AI学習支援（WayGround）の3領域を一体的に提供し、「学ぶ・測る・認める」の教育サイクルを支えるEdTechカンパニーです。

- 会社名：株式会社インフォザイン- 所在地：〒110-0008 東京都台東区池之端1丁目2-18 NDK池之端ビル4F- 代表者：村田 進- 設立：2001年2月21日- URL：https://www.infosign.co.jp/- 事業内容：教育テクノロジーサービスの開発・提供・普及支援■ 本プレスリリースに関するお問い合わせ

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e-mail：inquiry@infosign.co.jp