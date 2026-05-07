「明星 NEO油そば TOMORROW NEVER NOODLES監修 舞茸香る牛油そば​」2026年5月18日(月) 新発売

NEO油そばの決め手は、麺でもタレでもなく“油”

東京・五反田「TOMORROW NEVER NOODLES」監修、舞茸香る“NEO油そば”

「明星 NEO油そば TOMORROW NEVER NOODLES監修 舞茸香る牛油そば​」を2026年5月18日(月)に新発売

明星食品株式会社 (社長:豊留昭浩) は、カップめん「明星 NEO油そば TOMORROW NEVER NOODLES監修 舞茸香る牛油そば」を、2026年5月18日(月)に全国で新発売します。

新進気鋭のまぜそば専門店監修 !

舞茸の香り×牛脂のコク×たまごタレの旨みが織りなす牛油そば





春から夏にかけては、食べ応えがありながらも軽やかに楽しめる「汁なし麺」への関心が高まります。中でも「油そば」は、満足感のある味わいと食べやすさを兼ね備えたメニューとして、カップめんをはじめ、外食チェーン店などでも広がりを見せ、幅広いお客様に親しまれています。近年注目を集めている “NEO油そば” は、定番の油そばに香りや素材の掛け合わせによる新たなおいしさを加えた一杯です。

今回発売する「明星 NEO油そば TOMORROW NEVER NOODLES監修 舞茸香る牛油そば」は、その特徴を際立たせる要素として新たに「舞茸の香り」を効かせた油にこだわった、東京・五反田の人気店「TOMORROW NEVER NOODLES」監修による “新感覚” の油そばです。2024年5月創業の「TOMORROW NEVER NOODLES」は、まぜそばとワインのペアリングを提案するなど、レストランのようなスタイリッシュな空間で、男性のみならず女性からも支持を集めるまぜそば専門店です。素材にこだわったまぜそばメニューを展開しており、「牛まぜそば」や「山椒担々牛まぜそば」などの人気メニューを提供しています。

本商品は、同店の「牛まぜそば」をイメージし、お店のメニューのポイントである食欲をそそる舞茸の香りを、牛脂に舞茸の香りを足した調味油を使用することで表現し、また牛脂のコク、​まろやかなとろっとたまごタレでこだわりの味わいを再現しました。パッケージは、上質感と店舗のスタイリッシュな世界観をイメージしたデザインに仕上げています。

「油そば」ジャンルの中でも注目が高まる “NEO油そば” ならではの味わいを、ぜひお楽しみください。

■商品特長

麺 : ソフトな弾力があり、ソースがよく絡む麺。

ソース : 醤油をベースに、牛と舞茸、椎茸の旨みと甘みを効かせ、にんにくや生姜といった香味野菜で風味を調えたソース。

別添 : たまごタレ。

具材 : 牛肉風大豆たんぱく加工品、キャベツ、舞茸。

■TOMORROW NEVER NOODLES (トゥモローネバーヌードルズ)

東京・五反田に店を構えるまぜそば専門店「TOMORROW NEVER NOODLES」。印象的な店名と独自の感性が生み出す味わいで、多くの人を魅了する人気店です。

看板商品の牛まぜそばは、甘みのある醤油だれに、もちもちとした太麺、さらに牛脂の香ばしい風味が重なり、食欲をそそる一杯です。

■商品概要