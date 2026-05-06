【阪神梅田本店】西洋の建物や風景、静物を油彩と水彩の異なる魅力で表現する、泉茂雄の個展を開催いたします。

株式会社阪急阪神百貨店「島(No.180)」油絵具(キャンバス) M10号(縦33.3×横53cm) 550,000円(税込)

「泉茂雄 個展」

■阪神梅田本店 8階 ART GALLERY

■2026年5月6日(水・祝)～5月12日(火) ※最終日は午後5時まで

■「美術散歩」公式URL：https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477(https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477)

身近に楽しめる絵画やオブジェ、アート雑貨などをイベンティブに発信する阪神梅田本店のアートギャラリー。

今回は「泉茂雄 個展」を紹介いたします。

西洋の建物や風景、静物を中心に描く泉茂雄の個展では、油彩画と水彩画の両方を展示いたします。

記憶を辿りながら油絵具を塗り、何層にも重ねることで生まれた質感は、絵具とともに時の流れをも感じさせ、作品に重厚な印象を与えます。水彩画は、淡く繊細な色使いとシャープな線が特徴的で、凛とした空気を漂わせます。「制作途中、画面がピンと張りつめる瞬間がある。その時絵の中の空間は閉じ、色や線は内包され、それ以上描くことをためらう。実際は、そんな時はめったにないのだが、その緊張感を求めて描き続けている」と語る泉氏の、２つの魅力をあわせ持つ作品をぜひご覧ください。

◇作品紹介

「ヴェネツィアI(BNo.7)」油絵具(キャンバス) F10号 (縦53×横45.5cm) 550,000円（税込）「壷 (No.136)」 油絵具(キャンバス) SM (縦22.7×横15.8cm) 110,000円（税込）

◇泉 茂雄 プロフィール

1965年 長崎県出身

1990年 武蔵野美術大学卒業 同年、武蔵野美術大学卒業制作優秀賞受賞

2017年「神戸アートマルシェ」出展 (神戸メリケンパークオリエンタルホテル)

2018年「第86回日本版画協会展」出展 (東京都美術館)

2019年「第96回春陽展」出展 (国立新美術館)

2010年から2025年にかけて「gallery UG」にて隔年で個展を開催。『神戸アートマルシェ』や、全国各地の百貨店でグループ展に多数出展している。

作家Instagram：https://www.Instagram.com/shigeo_izumi(https://www.Instagram.com/shigeo_izumi)

■下記アートギャラリーブログでもご覧いただけます。

https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/shopnews/detail/12694060_3429.html(https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/shopnews/detail/12694060_3429.html)

「泉茂雄 個展」

■阪神梅田本店 8階 ART GALLERY

■2026年5月6日(水・祝)～5月12日(火) ※最終日は午後5時まで

■「美術散歩」公式URL：https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477(https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477)