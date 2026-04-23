エーイーシー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中村康宏）が展開する24時間フィットネスジム「エコフィット24」は、2026年5月11日（月）、東京都東大和市南街に「エコフィット24 東大和店」をグランドオープンいたします。 本出店により、エコフィット24は全国53店舗目となります。「エコフィット24」の累計会員数は4万人を突破しており、多くの方に支持されるフィットネスインフラとして成長を続けています。 今後も首都圏を含め全国各地への積極的な出店を計画しており、より多くの方にフィットネスを身近に提供してまいります。

事前見学会・キャンペーンのご案内

グランドオープンに先駆け、施設内をいち早く体験いただける「事前見学会」を開催いたします。 実際のトレーニングマシンの使い心地や、無人運営ならではのスマートな設備を直接ご確認いただけます。予約は不要ですので、お買い物帰りや通勤の合間に、ぜひお気軽にお立ち寄りください。 また、現在「東大和店」では、オープンを記念した先着300名様限定の事前入会キャンペーンを実施中です。期間中にご入会いただくと、初期費用が最大約9,500円お得になる特別な特典をご用意いたしました。 高品質なトレーニング環境をさらにお得にスタートできるこの機会を、ぜひお見逃しなく。 ※定員に達し次第、予告なく終了となりますので、あらかじめご了承ください。 【事前見学会 概要】 開催期間： 2026年5月8日（金）～5月10日（日） 開催時間： 10:00～20:00（予約不要）

エコフィット24 東大和店の特徴

1. 東大和市駅から徒歩3分！南街通りの通いやすい好立地

「エコフィット24 東大和店」は、西武拝島線「東大和市駅」からわずか徒歩3分という駅至近のビルに位置しています。駅南側のメインエリアである「南街通り」沿いにあり、通勤・通学の行き帰りに立ち寄りやすいのはもちろん、近隣の立川・小平エリアからも車や電車でスムーズにアクセス可能です。 日常の生活動線上で、無理なくトレーニングを継続いただけます。

2. 月額2,980円で「毎日通える、ずっと続けられる」

家計に優しい月額2,980円（税込3,278円）の定額制を採用しています。24時間365日いつでも使い放題のため、早朝や深夜など、ライフスタイルに合わせて自由に利用可能。低価格ながらも、健康習慣を長く続けたい方を全力でバックアップする料金体系です。

3. マシン総数30台以上！コンパクトながら充実のラインナップ

店内には有酸素マシンから筋力トレーニングマシンまで、厳選された30台以上の最新マシンを完備。 ビギナーから効率よく体を鍛えたい上級者まで、納得のいくトレーニング環境を提供します。 無人運営でありながら、専用アプリを通じたサポートも充実しており、初めてジムに通う方でも安心してスタートいただけます。

エコフィット24 東大和店 店舗情報

店舗名：エコフィット24 東大和店 所在地：〒207-0014 東京都東大和市南街5丁目89-13 江郷ビル2階3階 アクセス：西武鉄道拝島線「東大和市駅」より徒歩3分 営業時間：24時間営業 事前見学会：2026年5月8日（金）～5月10日（日）10:00～20:00（予約不要） グランドオープン：2026年5月11日（月）10:00～ 店舗ページ： https://www.ecofit24.com/shop/higashiyamato/

24時間フィットネスジム「エコフィット24」について

「エコフィット24」は、月額2,980円（税込3,278円）という圧倒的なコストパフォーマンスで、24時間365日いつでも利用できるフィットネスジムです。 現在、累計会員数は4万人を突破し、全国53店舗（本出店含む）を展開。地域の皆様の健康を支える「フィットネス・インフラ」として、急成長を続けています。

「通いやすさ」を追求したネットワーク

会員は全国の「エコフィット24」を相互利用可能です。ご自宅の近く、職場の近く、お出かけ先など、場所を選ばずトレーニングを継続できる環境を提供しています。 【店舗一覧】 https://www.ecofit24.com/shop/

シンプルかつ自由な利用スタイル

無人運営モデルを採用することで、過剰なサービスを省き、低価格と自由な利用環境を両立。対面での手続きを気にせず、自分のペースで黙々とトレーニングに集中したい方に最適な空間を整えています。

会員専用アプリ「TRESUL（トレスル）」でスマートなジム体験を

「エコフィット24」では、独自開発のフィットネス専用アプリ「TRESUL（トレスル）」を導入し、DX（デジタルトランスフォーメーション）による快適なジムライフをサポートしています。

スマホ一つでスムーズな入退館

専用のQRコードをかざすだけで入退館が可能。セキュリティ面でも安心してご利用いただけます。

混雑状況をリアルタイムで確認

アプリから店内の混雑状況を事前にチェックできるため、密を避けたり、待ち時間のないスムーズなトレーニング計画を立てたりすることが可能です。

初心者も安心のマシンガイド

各マシンの使い方を動画で閲覧できる機能を搭載。ジムに通うのが初めての方でも、パーソナルトレーナーがそばにいるような感覚で正しく効果的なトレーニングを実践できます。 【TRESULについて】 https://www.tresul.jp/

フランチャイズオーナー募集｜無人運営による次世代のジム経営

エコフィット24は、高度なITシステムと無人運営ノウハウを掛け合わせ、人件費を抑えた効率的な店舗運営を実現しています。安定した収益が見込めるストック型のビジネスモデルとして、異業種からの参入や複数店舗展開を行うオーナー様が急増中です。 【お問い合わせ先】 エーイーシー株式会社 フランチャイズ事業部 メール：fc_ecofit24@aec-co.net 公式サイト： https://fc.ecofit24.com/

会社概要（エーイーシー株式会社）

会社名：エーイーシー株式会社 所在地：〒463-0002 愛知県名古屋市守山区中志段味下定納80 GLP名古屋守山WEST 2階 TEL：0120-994-214（フィットネス事業専用回線） E-mail：info@aec-co.net 公式サイト： https://aec-co.net/

関連サービス一覧

ECOFIT24（エコフィット24）： https://www.ecofit24.com/ ECOFIT24 FC（フランチャイズ）： https://fc.ecofit24.com/ TRESUL（トレスル）： https://www.tresul.jp/ エコレコフィットネス（業務用マシン）： https://www.ecoleco-fitness.com/ ECOGOLF（インドアゴルフ）： https://ecoleco-fitness.com/lp/ecogolf PROVERBELL（プロバーベル）： https://prover-japan.com/ **