ふるさと納税返礼品の還元率を比較できるサイト『とくさと』では、ふるさと納税でもらえる『掃除機』の還元率ランキングを発表します。

【掃除機の還元率1位】新潟県燕市のツインバード コードレスワイパースティック型クリーナー フキトリッシュ Free (TC-5175BL)

還元率 68.75％ 寄付額 40000円

掃除機の還元率1位は新潟県燕市の「ツインバード コードレスワイパースティック型クリーナー フキトリッシュ Free (TC-5175BL)」です。 本品は、吸引と拭き掃除を同時に行える2WAY仕様の軽量モデル（約1.7kg）。 マイクロファイバーモップで約99.7％の除菌効果があり、ハンディとしても使用可能。「ラクステ®」機能でゴミ捨ても簡単です。

2位以降の返礼品も見たい方

ふるさと納税でもらえる『掃除機』の還元率ランキングをもっと見たい方は特集ページをご覧ください。

還元率の計算方法

https://www.furusato-tax.club/ranking/cleaner.html

当サイトでは、還元率(返礼率/返戻率)を以下の式で計算しています。 ■還元率の計算方法 還元率＝（商品の販売価格(※)÷寄付金額）×100 1万円の寄付で、 1000円の返礼品がもらえる場合：還元率10%（1000円÷1万円×100） 3000円の返礼品がもらえる場合：還元率30%（3000円÷1万円×100） 5000円の返礼品がもらえる場合：還元率50%（5000円÷1万円×100） となります。 つまり、還元率が高ければ高いほど、寄付金額に対する返礼品の価格（価値）が高くなります。 ※還元率の計算に用いる『商品の販売価格』は『とくさと』が独自で調べたものです。各自治体から発表されたものではございません。

ふるさと納税の還元率比較サイト『とくさと』

『とくさと』は、ふるさと納税返礼品の還元率を調査し、比較するサイトです。 還元率データ以外にも、実際に利用した返礼品の口コミも掲載しています。 ふるさと納税をもっと身近に、もっと手軽に、もっと楽しく利用できることを目指して運営しています。

https://www.furusato-tax.club/