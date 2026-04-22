事業を通じて社会課題解決を目指す総合サービス企業 シダックスグループで、企業や自治体、地域団体と連携して多様なサービスを展開するシダックス・コミュニティープラス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：織原 智昭、以下、SCP）は、2026年3月より期間限定で開催中の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ファイナルライブツアー2026」の長野公演（2026年4月29日＜水・祝＞）および、新潟公演（5月10日＜日＞）において、同ツアーでは2会場のみの実施となる公式キッチンカーを、会場入口周辺に出店。劇中に登場するメニューやキャラクタードリンクの販売を行うなど、ファンの皆様へ、公演と連動した特別な体験価値を提供します。

本イベントは、2025年2月から2026年2月までテレビ放送された、スーパー戦隊シリーズ50周年記念作品「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」の番組キャストが全国各地を巡り、主演キャストによるオリジナルストーリーのヒーローショーやトークショー、キャラクターソングのライブなど、作品の世界観を直接体験できる貴重な機会となっています。 今回SCPは、ツアー全9会場のうち、4月29日（水・祝）開催の長野公演、5月10（日）開催の新潟公演の2会場において、「ファイナルライブキッチン2026」と題した公式キッチンカーを、会場入口周辺に出店。劇中に登場する印象的なメニューを再現した「焼きそばオンケーク」や、オリジナルストーリーのヒーローショーと連動したフード・ドリンクメニューを販売します。キッチンカーは公演チケットがなくても購入可能であるため、ご来場のお客様はもちろんのこと、惜しくもチケットが入手できなかったお客様にも楽しんでいたける空間を創出します。 （事業会社化以前のシダックス株式会社 TOS事業本部時代より）SCPは実店舗でさまざまなコンテンツとのコラボレーションを展開してきましたが、今回、地方でのイベントにおける飲食提供は初となります。今後も版元・製作元の皆様とのパートナーシップを強化し、全国各地で開催する多様なキャラクターイベントにおいて、飲食提供を通じた地方創生や、IP（キャラクターや作品の著作権などの知的財産）を活用したメニュー開発を行い、地域とエンターテインメントを繋ぐ新たなサービスモデルを確立してまいります。

＜「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ファイナルライブツアー2026」 概要＞

■名称 ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ファイナルライブツアー2026 ■主催 東映株式会社他 ■開催日程 2026年3月28日（土）～2026年5月17日（日） ■開催地・公演数 全9都市／計29公演（愛知県、北海道、広島県、福岡県、宮城県、静岡県、長野県、新潟県、大阪府） ■内容（※ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ファイナルライブツアー2026 公式WEBサイトより） 際立つ個性が火花を散らし、“ナンバーワン”の称号をかけて数々のバトルを繰り広げた『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』。ゴジュウジャーの世界を最前線で駆け抜けた番組キャストが全国の“獲物”--すなわち、ファンのもとへナンバーワンの感謝を届けにゆく全国ツアーイベント。 1部は「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ファイナルライブ」。ここでしか見られないオリジナルストーリーは、本編メインライター「井上亜樹子」による完全描き下ろし‼大迫力のアクションに加え、ファイナルライブツアーならではの演出で毎年進化を続けるステージは必見。2部は「キャストトーク＆キャラソンライブ」。ファイナルライブツアーオリジナル企画に挑戦し、キャラソンライブでは、会場の一体感が最高潮に‼ ■公式WEBサイト：https://sentai-final-official.com

＜公式キッチンカー「ファイナルライブキッチン2026」 概要＞

■名称 ファイナルライブキッチン2026 ■運営会社 シダックス・コミュニティープラス株式会社 ■出店日程／会場 ①2026年4月29日（水・祝）／ホクト文化ホール（長野県県民文化会館） 入口周辺 （長野県長野市若里1-1-3） ②2026年5月10日（日）／新潟県民会館 入口周辺 （新潟県新潟市中央区一番堀通町3-13） ■営業時間 9:00～17:00 ※公演チケットがなくても、購入・参加可能です ■支払い方法 現金、各種クレジットカード、電子マネー、QR決済 ■主な販売メニュー（計5種類） 当社がレシピを考案し、作品本編やイベント内に登場するメニューを再現したものを中心にラインナップ。飲食メニュー1品購入につき、ノベルティグッズ（プラミニシート全13種）を1枚、ランダムでプレゼント！ ※メニューのデザインは予定です。変更になる場合があります ※価格はすべて税込 ①一番うまい食い方知ってんのは俺だ！吠のフランクフルト（全2種）（800円） 公演を見たらより楽しめる!?味は当日のお楽しみ!!

②しょっぱさと甘さの無限ループ！焼きそばオンケーク（1,200円） Mr.シャイニングナイフ&Mr.スイートケークが21話で販売していたお祭りメニューが爆誕

③いやさかいやさか！テガソード様シュークリーム（800円） 甘いがいやさか！一撃必甘スイーツ！食べた瞬間あなたもきっとクラップユアハンズ!!

④ゴジュウジャーナンバーワン！ソーダ（全8種）（700円） 各キャラクターの両面ストローマーカー付き

⑤FLTオリジナル ラベルドリンク（ウーロン茶）（全9種予定）（800円） ファイナルライブの思い出に!!ラベルを剥がせばステッカーにも!!