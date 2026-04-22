福島の赤べこが“お土産”に「赤べこちゃんプリン」2種類を5月上旬より順次発売
観光物産土産卸を行う有限会社明星企画(所在地：福島県会津若松市、代表取締役：星 光男)は、福島の郷土民芸品「赤べこ」をモチーフにしたお土産商品「赤べこちゃんプリン(プレーン／チョコ)」2種類を、福島県内の観光地施設、サービスエリア、道の駅、駅売店・宿泊施設等にて2026年5月上旬より順次発売いたします。
チョコ&プレーン
■開発背景
福島を代表する郷土民芸品「赤べこ」を、より幅広い層に親しんでいただけるお土産商品として開発しました。
近年、旅行先の文化や食をSNSで発信する機会が増えるなか、見た目の可愛さと持ち帰りやすさに加え、味にもこだわることで、旅行の思い出として手に取っていただける商品を目指しました。
■商品の特徴
・プレーン味とチョコ味の2種類展開
・どちらも“濃厚でなめらかな口どけ”が特徴のプリン
・プレーン味はコラーゲン入りで、なめらかな食感とコクを実現
・チョコ味は甘酒を使用し、やさしい甘みと奥深い味わい
・常温保存が可能で持ち運びしやすく、お土産に最適
・赤べこデザインの可愛らしいパッケージでギフト需要にも対応
プレーン
チョコ
【商品の概要】
名称 ： 赤べこちゃんプリン
種類 ： プレーン／チョコ
発売日 ： 2026年5月上旬より順次
価格 ： 462円(税込)
内容量 ： 80g
賞味期限： 6ヶ月
販売場所： 福島県内の観光地施設・サービスエリア・道の駅・駅売店・宿泊施設等
■会社概要
商号 ： 有限会社明星企画
代表者 ： 代表取締役 星 光男
所在地 ： 〒965-0053 福島県会津若松市町北町上荒久田字鈴木84番6号
設立 ： 2000年12月
事業内容： 観光物産土産卸
資本金 ： 300万円
URL ： https://www.meisei-kikaku.com/
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
有限会社明星企画 お客様相談窓口
TEL ： 0242-33-1684
お問い合わせフォーム： https://meisei-kikaku.com/detail/1036/contact.html