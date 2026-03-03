有限会社ベントス(本社：沖縄県国頭郡恩納村、代表取締役：大原 拓)は、沖縄のタコライス専門店「タコライスcafe きじむなぁ 国際通り桜坂店」を、2026年3月5日(木)、那覇市牧志・桜坂エリアにオープンいたします。





外観





■店舗概要

店舗名 ：タコライスcafe きじむなぁ 国際通り桜坂店

グランドオープン：2026年3月5日(木)

所在地 ：〒900-0013沖縄県那覇市牧志3丁目6番14号





外観2





■“タコライスタワー”について

桜坂劇場の隣に立つ、船のようなフォルムが印象的な3階建ての建物。

国際通りからも視認性の高いその姿は、「タコライスタワー」として、この街の新たな目印となります。





【1階】ほっこり迎えるキジムナー

外観には、アニメーション作家・イラストレーターわたなべ さちよ氏による、やさしく愛らしいキジムナーのイラストを配置。

街を歩く人々の視線を自然と引き寄せ、思わず足を止めたくなる温かい空気を演出します。





エントランス





【2階】創業時から共に歩むアーティストの大型壁画

2階には、シンガポールを拠点に活動するアーティスト山口日記氏による大型アート作品を展開。

山口氏は、きじむなぁ創業時から各店舗の壁画制作を手がけてきたアーティスト。17年前に制作されたデポアイランド店の大きな壁画は、多くの来店客に親しまれ、きじむなぁの象徴的存在となっています。

東京都出身。テレビ番組レポーターとして活動後、2011年にシンガポールへ移住。7児の母として子育てをしながら創作活動を続け、2022年にはUOB Painting of the Year Bronze Awardを受賞するなど、国際的な評価も受けています。

本店舗では、その歩みの延長線上にある新たな作品が、2階フロアいっぱいに広がります。

食事とアートが自然に溶け合う空間を体験していただけます。





2階席

日記さん作品

山口日記さんと新作壁画





【3階】光に包まれる、くつろぎのフロア

大きな窓から自然光が差し込む、開放感あふれる空間。

観光客の方はもちろん、地元の方にもゆったり過ごしていただける居心地のよさを追求しました。





3階席





【屋上】桜坂の空を感じるテラス席

街の風を感じながらタコライスを楽しめる屋上テラス。

桜坂劇場、希望ヶ丘公園、壺屋通りといったこのエリアならではの文化的景観とともに、新しい那覇の楽しみ方を提案します。









■国際通り・桜坂という立地

国際通りのにぎわいと、壺屋通り・平和通り・桜坂のどこか懐かしくやさしい空気が交差する場所。

すぐ隣の希望ヶ丘公園では、キジムナーが棲むといわれるガジュマルの下でテイクアウトを楽しむことも可能です。

観光と日常が自然に交わる、“ちょうどいい立ち寄り場所”を目指します。









■「タコライスcafe きじむなぁ」とタコライス

2003年、恩納村の海辺の小さなお店で誕生。

ふわトロ卵が特徴の［オムタコ］(商標登録第5115805号)は口コミで広がり、地元客や観光客に支持されながら成長。

現在は沖縄県内に8店舗を展開し、本店舗は“8店舗目”の出店となります。

ミートは甘口・中辛・カレー味・ミート＆ビーンズ・チリビーンズの5種から選択可能。

アボカド、照り焼きチキン、4種チーズなど、豊富なトッピングで“自分だけの一皿”を楽しめます。





オムタコ、タコライス

トッピング1





■会社概要

商号 ： 有限会社ベントス

設立 ： 2006年1月23日

所在地 ： 〒904-0411 沖縄県恩納村恩納6092-1

代表者 ： 代表取締役 大原 拓

TEL ： 098-953-0421

事業内容 ： 飲食店経営・ダイビングサービス

URL ： https://www.benthos.co.jp

タコライスcafe きじむなぁ： https://www.omutaco.com

有限会社ベントスでは、イタリアン・メキシカン・カフェ業態など複数ブランドを展開しています。