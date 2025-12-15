株式会社京進、紺綬褒章（褒状）を受章地域貢献活動の功績が認められ、豊中市にて12月11日に伝達式

株式会社京進（本社：京都市、代表取締役社長：立木康之）は、2024年7月、豊中市の公民学共創による新たな市民サービス事業の創出の調査研究に対して企業版ふるさと納税制度を利用し寄附しました。この活動が認められ、紺綬褒章を受章し、2025年12月11日（木）に豊中市が開催した紺綬褒章・褒状伝達式にて、褒状をいただきました。

受章に至った活動内容







株式会社京進は、豊中市の公民学共創による新たな市民サービス事業の創出の調査研究に寄附し、2024年度に大阪府豊中市を対象とした「とよなか暮らし・子育て輝きNo.1プロジェクト研究」への参画を通じた地域活性化を目指しました。このプロジェクトでは、子育て環境の改善や地域課題の解決を目的とした多面的な活動を展開。京進は、地域の未来を担う子どもたちの生活環境を支えるべく、寄付を行うとともに地域創生に資するプロジェクト活動の推進につとめました。これらの活動に対し、本年7月30日付で受章が決定されました。

京進は、今後も地域課題の解決や次世代を担う子どもたちの育成を通じて、社会への貢献を続けてまいります。同時に「ステキな大人が増える未来をつくる」というグループビジョンの実現に向けてまい進し、人の一生にかかわる企業として様々な取り組みを行ってまいります。

【株式会社京進】







本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1

設立：1981年4月

代表取締役社長：立木　康之

事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援

従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）

サービス事業所数：493カ所（連結2025年5月末現在）

ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/

【京進グループについて】













京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。グループビジョンは「ステキな大人が増える未来をつくる」。教育と、人の一生を支える事業で社会に貢献し続ける企業を目指しています。