自動化とAIの統合により、世界のマシンビジョンカメラ市場は2033年までに91億8000万米ドルに急成長する見込み
世界のマシンビジョンカメラ市場は堅調な成長を遂げており、売上高は2024年の40億8,830万米ドルから2033年には91億7,690万米ドルに達し、2025年から2033年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は9.4%で成長すると予測されています。この成長は、製造、物流、ヘルスケア、自動車業界における自動化、人工知能（AI）、インダストリー4.0技術の急速な進歩によって推進されています。
機械が視覚データを「見て」解釈し、分析、検査、測定、ガイダンスに活用できるようにするマシンビジョンカメラは、世界中のスマートファクトリーやデジタルトランスフォーメーション戦略において不可欠な存在になりつつあります。企業が業務効率の向上と欠陥のない生産を追求する中で、高解像度のリアルタイム画像処理ソリューションに対する需要はかつてないほど高まっています。
AIを活用した自動化が需要を刺激
市場成長の最も顕著な原動力の一つは、マシンビジョンシステムへのAIとディープラーニングの統合です。製造業では、画像を撮影するだけでなく、視覚データに基づいて分析・判断を行うスマートカメラの導入がますます増えています。この機能により、リアルタイムの品質検査、欠陥検出、物体認識、予知保全が可能になり、ダウンタイムを大幅に削減し、スループットを向上させます。
自動車やエレクトロニクスなど、精度が不可欠な分野では、AIベースのマシンビジョンカメラが業務を効率化し、人的ミスを最小限に抑えています。AIモデルの効率化と利用しやすさが向上するにつれ、中小企業でさえこれらのシステムを生産ラインに導入し、新たな成長の道を切り開いています。
産業オートメーションとインダストリー4.0への取り組み
スマート製造とインダストリー4.0への世界的な取り組みも、導入を促進する上で重要な役割を果たしています。組立ラインからロボットアームに至るまで、マシンビジョンカメラはバーコード読み取り、位置決め、測定、表面検査などにますます導入されています。ドイツ、日本、韓国、中国などの国々はこの革命の最前線に立ち、産業生産性の向上を目指してマシンビジョン技術への積極的な投資を行っています。
さらに、デジタルトランスフォーメーションとファクトリーオートメーションに対する政府のインセンティブは、特にアジア太平洋地域と欧州において、導入ペースをさらに加速させています。インドやブラジルなどの新興国でも、現地メーカーが事業のデジタル化を開始するにつれ、大きなビジネスチャンスが生まれることが期待されています。
市場セグメンテーションの洞察
マシンビジョンカメラ市場は、タイプ（ラインスキャンカメラ、エリアスキャンカメラ、3Dビジョンカメラ）、インターフェース（GigE、USB 3.0、Camera Link、CoaXPressなど）、エンドユーザー業界（自動車、エレクトロニクス・半導体、食品・飲料、医薬品、包装、物流）によってセグメント化できます。
これらの中で、3Dビジョンカメラは、ロボットビジョン、ビンピッキング、スマート倉庫管理といった用途の増加により、予測期間中に最も高いCAGRを達成すると予想されています。一方、GigEおよびCoaXPressインターフェースは、高解像度アプリケーションにおける高速データ転送の分野で注目を集めています。
