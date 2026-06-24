体温でとろける天然シュガースクラブで唇の角質オフ！ ハーバー「シュガーリップスクラブバーム」

記事ポイント 天然シュガースクラブが体温でとろけ古い角質を除去スクワラン・ヒアルロン酸Na・トリプルローズエキス配合で乾燥ジワをケア洗い流し不要のスティックタイプでリップクリーム感覚の手軽さ 天然シュガースクラブが体温でとろけ古い角質を除去スクワラン・ヒアルロン酸Na・トリプルローズエキス配合で乾燥ジワをケア洗い流し不要のスティックタイプでリップクリーム感覚の手軽さ

ハーバーが、乾燥による皮むけ対策のためのシュガースクラブ入りリップバーム「シュガーリップスクラブバーム」を2026年8月20日(木)より数量限定で発売します。

待望の新アイテムです。

スティック状のバームをなじませるだけで唇の古い角質をオフし、ふっくらとしたプルプル唇へ整えることができます。

ハーバー「シュガーリップスクラブバーム」

商品名：シュガーリップスクラブバーム容量：3.9g価格：2,200円（税込）発売日：2026年8月20日(木)販売場所：ハーバー公式オンラインショップ（11:00頃更新予定）・全国のショップハーバー数量：数量限定（なくなり次第終了）

「シュガーリップスクラブバーム」は、ハーバーの無添加スキンケアブランドHABAから登場するリップケアアイテムです。

HABAは1983年の創業以来、「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という無添加主義®を掲げ、すべての化粧品にその理念を反映しています。

テクスチャーはとろけるスクラブでやさしい使い心地。

スティック状のバームを唇に当てると、体温でシュガースクラブがゆっくりとなじんでいきます。

使い心地はなめらかで心地よい感触です。

天然由来シュガースクラブの角質オフ効果

主成分のシュガースクラブはスクロース由来の天然成分。

体温でとろけて唇にやさしくなじむ処方です。

スティックを1〜2mm程度繰り出し、クルクルとマッサージするように唇に伸ばして上下の唇を合わせてなじませます。

砂糖の粒子が古い角質をやさしくからめ取ってくれる仕組みです。

スクラブは体温で溶けるため、洗い流しやふき取りは不要です。

使用後はなめらかに整えられた唇の感触が残ります。

唇の状態によって刺激を感じる場合があるため、強くこすりすぎないよう注意が必要です。

保湿成分で縦ジワ・荒れをケア

スクラブによる角質オフに加え、スクワラン・ヒアルロン酸Na・トリプルローズエキス（カニナバラ果実とセンチフォリアバラ・ダマスクバラの花エキス）といった保湿成分が配合されています。

乾燥による縦ジワや荒れをケアし、ふっくらとしたプルプル唇へ導きます。

スクワランはハーバーが長年スキンケアに採用してきた保湿成分で、肌なじみがよく刺激になりにくいのが特長です。

トリプルローズエキスは3種のバラ由来のうるおい成分で、唇の水分を補います。

洗い流し不要・リップクリーム代わりに使える手軽さ

スクラブが体温で溶けるため、使用後に洗い流す必要はありません。

リップクリーム代わりにいつでも手軽に使えるスティックタイプで、外出先でも気軽に唇ケアができます。

HABAの無添加主義®に基づき、肌トラブルの原因となりうる成分を使わない処方です。

角質オフと保湿ケアを一度でこなせるため、乾燥しやすい季節のリップケアとして使えます。

これらの保湿成分が乾燥による縦ジワや荒れをケアし、なめらかな唇へと導きます。

体温でとろけるシュガースクラブが古い角質をやさしくからめ取り、スクワランやトリプルローズエキスの保湿成分がふっくらとしたプルプル唇へ整えてくれます。

うるおいと滑らかさを同時に実感できるケアです。

洗い流し不要のスティックタイプなので、唇の乾燥が気になるときにいつでも気軽に使えます。

「シュガーリップスクラブバーム」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「シュガーリップスクラブバーム」はどこで購入できますか？

A. ハーバー公式オンラインショップ（2026年8月20日11:00頃更新予定）と、全国のショップハーバーで購入できます。

数量限定販売のため、なくなり次第終了します。

Q. 使用後に洗い流す必要はありますか？

A. 洗い流しは不要です。

スクラブ成分（スクロース）は体温で溶けるため、唇になじませた後はそのままにしておけます。

ただし唇の状態によっては刺激を感じる場合があるため、強くこすりすぎないことが推奨されます。

Q. どのような保湿成分が入っていますか？

A. スクワラン、ヒアルロン酸Na、トリプルローズエキス（カニナバラ果実・センチフォリアバラ・ダマスクバラの花エキス）が配合されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 体温でとろける天然シュガースクラブで唇の角質オフ！ ハーバー「シュガーリップスクラブバーム」 appeared first on Dtimes.