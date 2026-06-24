◆パ・リーグ 日本ハム７―４ロッテ（２４日・エスコンフィールド）

パ・リーグ５位のロッテは日本ハム戦（エスコン）で敗れ、２連敗で３３勝３３敗２分けとなって貯金がなくなり、勝率５割に逆戻りとなった。

先発したのは右腕の河村説人（ときと）投手（２９）。今季初勝利を狙って４月１０日の西武戦（大宮）以来７５日ぶりにマウンドに上がったが、地元北海道でホロ苦投球となった。

初回は先頭の水谷に左前安打を許すと、２死一、二塁で清宮に右翼線への適時二塁打を浴びて先取点を献上。３回には先頭の水野に中堅フェンス直撃の三塁打を許すと、続くレイエスに中犠飛。さらに１死走者なしから野村に１４５キロを左翼のブルペンへ８号ソロを運ばれてこの回２点を失った。

４回にも２死一塁で水谷に４号２ランを右翼へ被弾。リードを５点に広げられた。５回には１死から野村に２打席連発となる９号ソロを被弾。５回８６球を投げて３本塁打を浴びるなど９安打６失点と立ち直れずに今季初勝利を逃し、「味方も守ってくれている中でホームラン。相手のやりたいようにさせてしまったこと、こういう試合展開になってしまったことが申し訳ないです」と悔やんだ。

前日２３日には二塁すら踏めずに北山に３安打完封勝利を許した打線は、この日も沈黙。１点を追う３回に先発左腕・加藤貴から先頭の安田がチーム初安打となる右前安打を放ったが、後続３人ががたった５球で３つのアウトを奪われ、走者を進めることができなかった。６点を追う６回は先頭の山本が左翼線へ二塁打。１５イニングぶりに二塁に走者を進め、２死三塁としたが、西川が中飛に倒れて本塁は踏めなかった。

０―６の７回には、１死からソトが中前安打で出塁。２死一塁で代打・ポランコが送られると、右翼へ特大の５号２ランを放ち、２１日の楽天戦（ＺＯＺＯ）の８回で３点を奪って以来１６イングぶりの得点を奪った。５月１０日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）以来の一発で意地を見せた。５点を追う８回は、２番手右腕の柳川から２死一、二塁のチャンスを作ると、山口があとひと伸びで本塁打かという左翼フェンス直撃の２点二塁打で３点差に迫った。