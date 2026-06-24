サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、２５日（日本時間２６日）にスウェーデンと対戦する日本。

自力によるグループ２位以内での決勝トーナメント進出には引き分け以上が必要で、熊本市出身のＤＦ谷口彰悟選手（３４）に「守備の要」として期待が集まる。恩師や友人は「彰悟らしいプレーで日本を導いてほしい」と活躍を願う。（村上喬亮）

日本の初戦となった１４日（日本時間１５日）のオランダ戦にフル出場し、相手の好機を何度も摘んだ谷口選手。熊本県立大津高（大津町）サッカー部で指導した平岡和徳さん（６０）は、「大舞台でも冷静に守備陣を統率していた。強い相手で苦しい局面になるほど、彰悟の力が必要になる」と話す。

幼稚園からサッカーを始めた谷口選手は高校３年時には主将として、全国高校総体で４強入りに貢献。筑波大を卒業後、Ｊ１川崎に入団し、２年目の２０１５年に日本代表に初めて選ばれた。１７年にも選出された後は代表から遠ざかり、２１年に返り咲いた。翌年のＷ杯カタール大会では２試合に出場した。

カタール大会後に地元へ帰省した際には、友人らに「緊張したけど、負ける気はしなかった」「歴史を変えたかった」と世界の強豪と渡り合った手応えとともに悔しさも口にした。

今大会までの道のりは平坦（へいたん）ではなかった。

前回のＷ杯後、３１歳で海外リーグに初めて挑戦。カタールでプレーし、２４年にはベルギーに渡った。順調に経験を積んでいたさなかの同年１１月、左足アキレス腱（けん）を断裂した。

「神様はなんてひどいことをするんだ」。平岡さんはニュースでけがを知った時の心境をこう振り返る。年齢に加えて若手の台頭もあり、「Ｗ杯の代表入りは厳しいかもしれない」との考えが頭によぎった。

だが、無用の心配だった。けがから数か月後に一緒に食事をした際、「諦めてないんだよな、Ｗ杯」と問うと、「諦めていません」とそれまでの笑顔を一転させ、真剣なまなざしで力強く答えた。平岡さんは「強い信念を感じた」と話す。

幼なじみの打越敬洋さん（３４）も、「もう一度、Ｗ杯の舞台に立つ」と言い切る姿を覚えている。「本人も周囲も前回大会が『最初で最後』と思っていたが、Ｗ杯で見た景色が彰悟の心に火を付けた」と語る。

精神力の強さに驚くのは、大津高のチームメートでＪ３栃木ＳＣに在籍した坂田良太さん（３４）だ。１７年に右膝靱帯（じんたい）を断裂した時、リハビリ先に駆けつけて励ましてくれた。反対に谷口選手のけがを知った時に「苦しい時は俺を思い出して」と伝えると、「良太のけがに比べたら余裕だよ」と話したという。坂田さんは「苦しい時でも周りに心配かけないように気遣いができる。それが日本代表のプレーにも表れている」と話す。

故郷・熊本への思いも力となった。谷口選手は２４年から子ども向けのサッカー教室を開催。手術後のリハビリを乗り越え、試合に復帰して間もない２５年６月に熊本市で開いた際には、「熊本に恩返しをしたい思いが強かった。（子どもたちの）憧れの存在でいられるように頑張ろうという意識を持った」と語っていた。

「決して一人では頑張りきれませんでした。感謝の気持ちを胸に、戦います」。今大会の代表メンバー発表後、谷口選手は自身のＳＮＳで感謝と決意の言葉を投稿した。

坂田さんたちは、サッカー部のエンブレムや平岡さんの「良い挑戦を繰り返す」との教えを英語で記した応援旗を作り、谷口選手の両親に託した。同級生で作るＬＩＮＥのグループチャットには谷口選手から「みんなありがとう！しっかり頑張ってくるよ！」とのメッセージが届いた。

「彰悟は挫折や大けがを乗り越えてきた。大舞台でもその力を体現してほしい」と坂田さん。チュニジア戦は出場機会がなかったものの、次戦は不屈の精神で日本を決勝トーナメントに導くと信じている。