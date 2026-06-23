ジュニア公式Xにて、KEY TO LITの猪狩蒼弥が出演した6月22日放送の『真剣遊戯！THEバトルSHOW』のオフショットが公開された。

【写真＆動画】櫻井翔を髙地優吾・正門良規・猪狩蒼弥が囲む先輩後輩ショット／『真剣遊戯！THEバトルSHOW』予告

■バトルらしい猪狩のハチマキ姿や櫻井の“夏服”に注目

『真剣遊戯！THEバトルSHOW』は、主宰に櫻井翔を迎えたゲームバラエティー番組。アイドル俳優軍と芸人バラエティ軍が、番組オリジナルのゲームで真剣勝負を繰り広げる。

今回はSixTONESの高地優吾（「高」ははしごだかが正式表記）、Aぇ! groupの正門良規、そして猪狩がアイドル俳優軍として出演。公開されたオフショットでは、この3人と櫻井が並んでいる。

バーガンディのTシャツ姿でニッコリ微笑む高地の肩に、金色ラインが入ったグレーと黒のベストをまとった櫻井が手をかけている。

櫻井の隣には、ピンクのハチマキを巻いて、ピンク×青×白のボーダーポロシャツ姿の猪狩が、かしこまったように両手を前で組んで寄り添っている。正門は高地の隣で、ピンク×ブラウン×アイボリーのボーダーポロシャツ姿でニッコリ。ベルトにピンクのハチマキをつけている。

コメント欄には「ガリさんおすまし顔かわいい」「櫻井くんがこーちの肩に手を置くポーズに感動」「みんな顔が良い」「家宝にしたい並び」「この4人のユニットが見たい」「正門くんとガリさんがポロシャツで揃えてる」「翔くんベストは夏服かな」などといったファンの声が続々と到着している。

■『真剣遊戯！THEバトルSHOW』オフショット

事務所の先輩後輩の共演に歓喜するファンが続出。

■『真剣遊戯！THEバトルSHOW』番組予告

緊張感があふれるなかでのバトルシーンは必見。