　23日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　191121　　 -20.0　　　 83540
２. <200A> 野村日半導　　　 41978　　　83.9　　　　6361
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 21691　　　12.6　　　　2479
４. <1321> 野村日経平均　　 18654　　　18.1　　　 75030
５. <1579> 日経ブル２　　　 11213　　　-6.1　　　 902.8
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　 10931　　 -11.2　　　 99680
７. <2644> ＧＸ半導日株　　　8127　　　10.3　　　　5041
８. <1360> 日経ベア２　　　　6523　　 -24.0　　　　60.8
９. <1540> 純金信託　　　　　5809　　　-0.5　　　 20090
10. <1329> ｉＳ日経　　　　　3489　　 -25.3　　　　7465
11. <1306> 野村東証指数　　　3431　　 -66.5　　　 430.6
12. <1320> ｉＦ日経年１　　　2554　　 -21.4　　　 74770
13. <1330> 上場日経平均　　　2421　　　-0.2　　　 75130
14. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　2402　　 120.4　　　 78310
15. <1615> 野村東証銀行　　　2364　　 256.0　　　 718.2
16. <1568> ＴＰＸブル　　　　2291　　 -63.8　　　 994.5
17. <213A> 上場半導体株　　　1895　　　80.0　　　 587.6
18. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　1805　　 415.7　　　　4351
19. <2243> ＧＸ半導体　　　　1797　　 -24.1　　　　5527
20. <282A> ＧＸ半導１０　　　1687　　 -13.8　　　　3322
21. <1489> 日経高配５０　　　1416　　 -48.8　　　　3242
22. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1337　　 151.8　　　1910.5
23. <1308> 上場東証指数　　　1315　　 -13.2　　　　4256
24. <1358> 上場日経２倍　　　1287　　 -28.7　　　159800
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1229　　 -44.8　　　　5149
26. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1134　　 -30.6　　　 420.8
27. <2525> 農中日経平均　　　1117　　 630.1　　　 72580
28. <1542> 純銀信託　　　　　1099　　 -25.1　　　 30160
29. <221A> ＭＸ日半導体　　　1081　　　44.3　　　1659.0
30. <1346> ＭＸ２２５　　　　 996　　 -10.8　　　 74640
31. <1356> ＴＰＸベア２　　　 981　　 -68.0　　　 109.6
32. <1545> 野村ナスＨ無　　　 972　　　55.8　　　 245.8
33. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 897　　 -26.2　　　　 100
34. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 850　　 -18.9　　　　4563
35. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 746　　　51.0　　　　2539
36. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 741　　　-6.7　　　 78890
37. <1629> 野村商社卸売　　　 723　　 109.0　　　 250.4
38. <1571> 日経インバ　　　　 711　　 213.2　　　　 278
39. <314A> ｉＳゴールド　　　 552　　 -48.7　　　 318.5
40. <2244> ＧＸＵテック　　　 515　　　 8.4　　　　3559
41. <133A> ＧＸ超短米債　　　 511　　2455.0　　　　1096
42. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 499　　　-6.2　　　　1130
43. <2033> コスピブル　　　　 488　　　25.8　　　142800
44. <2036> 金先物Ｗブル　　　 481　　 -61.7　　　152750
45. <1655> ｉＳ米国株　　　　 471　　 -19.3　　　 869.6
46. <2841> ｉＦＥナ百有　　　 455　　1066.7　　　　1744
47. <2631> ＭＸナスダク　　　 446　　　47.7　　　 34870
48. <163A> 半導体日本株　　　 414　　　24.0　　　 24230
49. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　 393　　 -10.3　　　 353.2
50. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 365　　 -40.5　　　　　62
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース