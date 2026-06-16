◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組第２戦 アルゼンチン―オーストリア（２２日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２２日＝ペン・岩原正幸、カメラ・山崎賢人】ＦＩＦＡランク１位のアルゼンチンは、ダラス競技場で同２４位のオーストリアと対戦する。

初戦のアルジェリア戦（１６日）はＦＷメッシのハットトリックの活躍で３―０で快勝した前回覇者のアルゼンチン。前戦から先発変更はＤＦモリナのみとなった。メッシ、ＦＷラウタロ・マルティネス、ＭＦエンソ・フェルナンデスらが順当に名を連ねた。対するオーストリアは初戦（１６日）、ヨルダンを３―１で下し、Ｗ杯で３６年ぶりの白星を挙げた。

メッシはＷ杯歴代得点ランクで、クローゼ（ドイツ）と並んで１６得点でトップとなっている。

【アルゼンチン先発】

Ｅ・マルティネス（ＧＫ）、Ｌｉマルティネス、ロメロ、メディナ、モリナ、デパウル、マカリテル、フェルナンデス、メッシ、アルマダ、Ｌａ・マルティネス、

【オーストリア先発】

Ａ・シュラーガー（ＧＫ）、

ダンソ、ポシュ、アラバ、Ｘ・シュラーガー、ザイワルト、ザビツァー、シュミット、ライマー、ワナー、グレゴリッチ