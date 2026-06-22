Q. 「冷たい飲み物で水分補給をするのは体に悪い」って本当ですか？【管理栄養士が回答】
Q. 「冷たい飲み物で水分補給をするのは体に悪い」って本当ですか？Q. 「厳しい暑さが続いているので、しっかり水分補給するように心掛けています。冷たい飲み物のほうが体を冷やせて、夏バテ対策にもなると思うのですが、何か注意点はありますか？」
A. 水分補給は重要ですが、冷た過ぎる飲み物は夏の健康を損なう可能性も厳しい暑さが続くと、夏バテ対策として「とにかく冷たい飲み物を飲んで、体を冷やそう」と思う人もいるようです。しかし、冷たい飲み物での水分補給は、実は逆効果になってしまうことがあります。水分補給そのものは夏を健康に乗り切るために最重要ですが、飲み物の「温度」には少し注意していただきたいと思います。
同様に、そうめんなどの冷たいものだけで食事を済ませてしまうのも避けましょう。胃腸が冷えてしまうのはもちろん、夏の暑さを乗り切るために必要なたんぱく質・ビタミンB1・ミネラルなどの栄養素が不足してしまいます。食欲がなければ量は少しでもよいので、なるべく多くの種類の食材を少量ずつとることが、栄養バランスのよい食事につながります。
食欲がどうしてもわかないときは、「香り」の力を活用するのもおすすめです。カレー粉などの香辛料や、大葉・ニンニク・しょうがなどの香味野菜を上手に取り入れると、食欲がわきやすくなります。
猛暑を健康に乗り切るためには、まずは適温を心掛けた水分補給を。そして体に無理のない方法で、多種類の食材を少量ずつ食べることをおすすめします。
▼平井 千里プロフィール
メタボ研究を行いエビデンスに則ったダイエットを教える管理栄養士。小田原短期大学 食物栄養学科 准教授。女子栄養大学大学院（博士課程）修了。前職の病院での栄養科責任者、栄養相談業務の経験を活かし、現在は教壇に立つ傍ら、実践に即した栄養の基礎を発信している。
(文:平井 千里（管理栄養士）)