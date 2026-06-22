◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル）

ジーネキング（牡３歳、美浦・斎藤誠厩舎、父コントレイル）は１週前追い切りの１８日、美浦・Ｗコースで初コンビの菊沢一樹騎手を背に、ラスト１ハロン１１秒２（６ハロン８１秒７）を馬なりでマーク。併せたグランアルト（３歳１勝クラス）を２馬身ちぎって、改めて能力の高さを示した。鞍上も「折り合いや雰囲気を確認して、我慢が利いていたし冷静に走れれば１８００メートルは大丈夫だと思う。イメージよりも乗りやすい感じで、よく動くなと思いました」と納得の表情を浮かべた。

未勝利を勝ち札幌２歳Ｓで２着に入った際は逃げたが、横山和生騎手とのコンビで臨んだ２走前のニュージーランドＴでは中団から内を立ち回って３着。斎藤調教師は「こちらからは和生のレースをイメージしてほしいとオファーして、控える競馬をしたいと思います。右回りで内にもたれていたのは余力がなくなるからで、余力のある組み立てをしてもらいたい。開幕週と小回りで位置取りの難しさはあると思うが、福島に慣れている一樹ならうまく対処してくれると思う」と福島で重賞２勝を挙げる鞍上に期待した。