YOLU数量限定フィグコレクション登場！上品な香りに包まれる贅沢ナイトケア

ナイトケアビューティーブランド「YOLU（ヨル）」から、数量限定の「フィグコレクション」が登場します。上品で色っぽい中毒性のあるフィグ（いちじく）の香りをテーマに、シャンプー、トリートメント、ヘアマスクの全6種を展開。夏の紫外線や乾燥ダメージをケアしながら、一日の終わりに心と髪をやさしく包み込む特別なヘアケアシリーズです。香水のように移り変わる香りとともに、贅沢なナイトタイムを楽しんでみませんか。

フィグの香りが誘う特別なナイトケア

今回の数量限定コレクションは、「夜に捧ぐフィグ」をテーマにした特別なシリーズです。

香りは、TOPでみずみずしいイチジクの葉とグレープフルーツが爽やかに広がり、MIDDLEではミルキーなイチジク果実にジャスミンやミュゲが重なり優雅な印象へ。

LASTではウッディやアンバーの温かみが加わり、まるで高級フレグランスのような余韻を楽しめます。

さらに、コリアンダーシード、セダーウッド、ブラックペッパーの天然精油を配合。静かな夜にぴったりの上品な香りが、毎日のヘアケア時間を特別なひとときへと導いてくれます。

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夏の乾燥ダメージに着目した処方

フィグコレクションには、夏から秋にかけて気になる乾燥ダメージにアプローチする保湿成分を配合しています。

イチジク果実エキスとシゾサッカロミセス／イチジク果実発酵液が髪と頭皮にうるおいを与え、乾燥から守ります。また、夜に咲く月見草から採れる月見草油が髪にツヤとうるおいをプラス。

紫外線やエアコンによる乾燥が気になる季節でも、しっとりまとまりのある美しい髪へ導いてくれるのが魅力です。

全6種のラインアップをチェック

ヨル フィグ カームナイトリペアシャンプー



価格：1,540円

容量：440mL

ヨル フィグ カームナイトリペアトリートメント



価格：1,540円

容量：440g

ヨル フィグ リラックスナイトリペアシャンプー



価格：1,540円

容量：440mL

ヨル フィグ リラックスナイトリペアトリートメント



価格：1,540円

容量：440g

※シャンプー・トリートメント単品は公式オンラインストアおよびECサイト限定販売。

ヨル フィグ カームナイトリペアジェルヘアマスク



価格：1,540円

容量：145g

ヨル フィグ リラックスナイトリペアジェルヘアマスク



価格：1,540円

容量：145g

ヨル フィグ カームナイトリペアヘアケアセット



価格：3,080円

シャンプー440mL＋トリートメント440g

ヨル フィグ リラックスナイトリペアヘアケアセット



価格：3,080円

シャンプー440mL＋トリートメント440g

パッケージはフィグをイメージした美しいグラデーションデザインを採用。シャンプーとトリートメントを並べることで完成するシンメトリーなデザインも見逃せません♡

まとめ

YOLUの数量限定フィグコレクションは、香り・保湿ケア・デザインのすべてにこだわった特別なシリーズです。

フィグの上品で奥深い香りに包まれながら、夏のダメージを受けた髪をやさしくケアできるのが魅力。

2026年7月1日よりEC、7月2日より店頭で順次発売されるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです♪毎日のナイトケアを、少し贅沢な癒し時間へアップデートしてみてはいかがでしょうか。