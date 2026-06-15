コロンバン原宿サロンで味わうアフタヌーンティー♡夏限定スイーツ特集

夏のご褒美タイムにぴったりな「サマーフルーツアフタヌーンティーセット」が、コロンバン原宿サロンに期間限定で登場します。マンゴーや桃、メロンなど旬のフルーツをふんだんに使用した華やかなメニューは、見た目の美しさも魅力。また、コロンバンのキャラクター「原宿みっころ」をイメージした可愛らしいパフェも同時展開。この夏だけの特別なティータイムを楽しんでみませんか♡

夏の果実を堪能するアフタヌーンティー

2026年7月1日（水）から9月15日（火）まで提供される「サマーフルーツアフタヌーンティーセット」は、夏らしい果実の魅力を存分に味わえる贅沢な内容です。

価格は5,000円（税込）。ドリンク2杯付きで、赤ワイン、白ワイン、コーヒー、全ての紅茶、ハーブティー、オレンジジュース、炭酸水、ソーダ水から選べます。

上段には、マンゴーシトロンタルト、ピーチマカロン、スイカスープ ココナッツメレンゲ飾り、マスクメロンのショートケーキを用意。フルーツそれぞれの個性を活かしたスイーツが並びます。

下段には、生ハムメロンタルティーヌ、アボカドとサーモンのサラダ、フルーツトマトのカッペリーニ、自社農園のジャガイモを使用したヴィシソワーズスープ、全粒粉スコーンをラインアップ。

甘さだけでなく、食事系メニューも楽しめる満足感のある構成です。

さらに、スペシャルデザートとして「はちみつレモンのグラニテ」も提供され、暑い季節にぴったりの爽やかな後味を楽しめます。

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原宿みっころの世界観を表現した限定パフェ

2026年6月19日（金）から8月31日（月）まで販売される「原宿みっころパフェ」も注目の新メニューです。

価格は単品2,200円（税込）、ドリンクセット2,530円（税込）。ドリンクセットでは、コーヒー、紅茶、ハーブティー3種から好みのものを選べます。

ショコラアイスをベースに、マンゴーとオレンジの爽やかな風味をプラス。さらに原宿はちみつとエキゾチックソースによる味の変化も楽しめる、最後まで飽きのこない仕上がりです。

見た目も愛らしく、「原宿みっころ」の世界観を表現した特別な一品。特典として原宿みっころカードがプレゼントされるのもうれしいポイントです。

なお、こちらは1日限定10食のため、気になる方は早めの来店がおすすめです。

利用前にチェックしたい予約情報

サマーフルーツアフタヌーンティーセットは、平日14:00～16:00、休日14:00～16:30の90分制で提供されます。数量限定での提供となるため、予定が決まったら早めの予約がおすすめです。

※ご予約特典として、ウェルカムドリンクが付きます。

この夏だけの特別なティータイムを

フルーツの華やかさとパティシエこだわりの洋菓子が楽しめる「サマーフルーツアフタヌーンティーセット」と、キュートな「原宿みっころパフェ」。

どちらもコロンバン原宿サロンならではの魅力が詰まった期間限定メニューです。旬の果実を味わいながら、ゆったりとした夏のティータイムを過ごしてみてはいかがでしょうか。

友人とのお出かけや自分へのご褒美にもぴったりです♪