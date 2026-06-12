「ベルト外すの面倒」「ウエストゆるい」→【セリアのベルト】試した結果？「これで110円は驚き！」

「このパンツ、もう少しウエストが締まってたら完璧なのに……」──そんな経験、ありませんか？ だからといって普通のベルトを付けるとゴツく見えたり、着脱が面倒だったりすることも。【セリア】で見つけた「ゴムベルト」は、そんな悩みを気軽に解決してくれるアイテムなんです。さらに、ウエスト調整だけで終わらない便利さもあり、思わず「こんな使い方もアリなんだ！」と驚き。実際に試したリアルな感想をレポートします。

ブラウン系デザインでなじみやすい◎

【セリア】「楽らく！ ゴムベルト」\110（税込）

両端は合皮風デザインのスナップボタン仕様になっていて、高見え。本体はブラウン系のゴム素材で、伸縮性があります。長さ調整できるので、ウエストに合わせて使いやすいのも魅力です。

【Before】ベルトなしだとズレ落ちそう……

ネットで買ったパンツって、届いてみたらウエストがゆるかった……なんてことありませんか？ ベルトなしだと落ちてきそうなのに、普通のベルトを付けるとかさばったり、お手洗いのたびに外すのが面倒だったり。そんな “ちょっと不便” を解決してくれたのが、このゴムベルトでした。

“パチッと装着” できる簡単仕様

使い方はとても簡単。ゴムベルトの両端を、フロント部分のベルトループにそれぞれ取り付けるだけでOKです。

【After】締め付けすぎず快適でした

実際に付けてみると、ゆるかったウエストがほどよくフィット。ゴム素材なので締め付け感が強すぎず、動いていてもラクに過ごせました。さらに、普通のベルトのように毎回バックルを外さなくても、そのまま着脱できるのも便利なポイント。前部分がゴツくならず、横から見てもすっきり見えるので、ゴムベルト感が強すぎないところも使いやすく感じました。

【Before】オーバーサイズシャツの着こなしが難しい

ロング丈シャツって体型カバーしやすい反面、「なんだか野暮ったく見える」「ただ羽織っただけ感が出る」と悩むことも。特にオーバーサイズだと、バランスが難しく感じていました。

【After】ブラウジング風にアレンジできる！

そんなロング丈シャツの印象チェンジにも、このゴムベルトが便利でした。ウエスト位置にぐるっと一周巻き、ボタンを留めるだけなので使い方も簡単。仕上げにゴム部分を隠すようにシャツをふんわりかぶせれば、自然なブラウジング風シルエットに整います。メリハリが生まれることで、ゆったりしたシルエットのシャツもすっきり見えして、コーデ全体がまとまりやすくなりました。

「ベルトを外すの、地味に面倒」「ちょっとウエストがゆるい」── そんなプチストレスをまとめて解決してくれた今回のゴムベルト。着脱しやすく、ラクに使えるのに、しっかりフィットしてくれるのが便利でした。ロング丈シャツのアレンジにも活用できて、「これで110円は驚き！」と思ってしまった今回のアイテム。一本あると、コーデも着心地も気軽にアップデートできそうです。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：小林 咲花

ライター歴約7年。FTNほか、各種ファッション誌で活躍中。大人世代の女性をきれいに見せる、コーディネート情報、着回し企画、体型カバー、気温別スタイル提案など、“お悩み解決に繋がる”ファッション情報発信を得意とする。ラグジュアリーからデイリー、アパレルから美容までこなす、女性向けファッションのベテランライター。FTNでも主力執筆者として、長年活動中。