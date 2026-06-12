「どこのセリアでも完売」 【セリア】見つけたら即カゴしたい！「サンリオグッズ」が可愛い

【セリア】で見つかる、心ときめくような【サンリオ】のキャラクターグッズに注目！ 可愛い見た目ながら\110（税込）で買えるため、全部買ってコレクションしたくなるかも。夏のお出かけのお供にしたくなる扇子や、小物のオリジナルアレンジが楽しめるワッペン等、見つけたら即購入必至と言えそうな可愛いグッズが登場します。サンリオファンだけでなく、可愛い物が好きな人は必ずチェックしてみて！

夏のお出かけはサンリオキャラと一緒に！

インスタグラマー@nanaironotobira2さんが「さすがに日焼けキティは近隣のどこのセリアでも完売でした」「デザインを変えて毎年のように販売されている人気の製品」と語るこちら。サンリオキャラの絵柄入りの「水をはじく扇子」です。@nanaironotobira2さんがゲットしたのは、花かんむりやサングラスをつけて、ビーチを満喫するクロミの絵柄。周りにはスイカや貝類などもあしらわれた、夏らしいデザインです。折りたたむとコンパクトに収納できるので、夏のお出かけには手放せなくなるかも。

シールで貼れる可愛いワッペン

ふわふわとした質感も可愛い「パイルワッペン」。ハローキティ、マイメロディ、クロミが、くまの着ぐるみを着ています。片足の肉球やキャラの個性に合った色のリボンもキュートで、眺めるたびに心をときめかせてくれそう。布製のエコバッグやポーチ等に貼って、自分だけのオリジナルアレンジを楽しむと良いかも。シール仕様なので、貼りつけるだけの手軽なハンドメイドを楽しんでみて。

自分で完成させるビーズアートのセット

絵柄入りのシートに付属のビーズを自分で貼りつけて完成させる、「ビーズアートシール2」。完成するとビーズのぷくっとした立体感が可愛い、マイメロディのシールになります。セットには専用のペンやトレーも付いており、これ1セットあれば作品を完成させられるところも魅力的。雨が増えるこれからの時期、おうち時間を充実させるのにぴったりのセットと言えそう。

水彩タッチの可愛いアニマルシールにも注目

最後におまけとして、可愛いシールをピックアップ。サンリオファンなら「可愛い！」と、思わず欲しくなる人が多そうな「カプセルシール キラキラアニマル」です。水彩画のような淡い色づかいで、動物やスイーツがモチーフ。1シートに、たくさんの絵柄のシールが詰まっているところも嬉しいポイント。気兼ねなくシール交換を楽しめそうです。スマホケースのデコレーションに使って、夏の気分を演出してもグッド。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino