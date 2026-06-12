シナモロールの空の旅を満喫！ホテルニューオータニ大阪のスイーツビュッフェ開催

シナモロールの世界観をたっぷり楽しめる特別なスイーツビュッフェが、ホテルニューオータニ大阪で開催中♡大きな反響を受け、『シナモロール コラボレーションスイーツビュッフェ「Cinnamoroll Summer Sky Trip」』の開催期間が2026年8月31日（月）まで延長されることになりました。ふわふわの雲や青空をイメージしたかわいらしいスイーツとともに、シナモロールたちとの夢のような空の旅を楽しめる注目イベントをご紹介します。

シナモロールの世界観を表現した限定スイーツ

今回のビュッフェでは、「Cinnamoroll Summer Sky Trip」をテーマにした全8種類のコラボレーションスイーツが登場します。

シナモロールの青空ムースケーキ

“シフォン”のシフォンケーキ サマーピンク

“みるく”のお散歩パステルピンクムース

“モカ”のまろやかロールケーキ

“エスプレッソ”の気品あるホワイトマカロン

“カプチーノ”のお昼寝コーヒーラテプリン

シナモンロール

お空でふわふわブルージュレ

シナモロールと仲間たちをモチーフにしたスイーツは、それぞれのキャラクターらしさが感じられる可愛い仕上がり。写真映えも抜群で、推し活にもぴったりです。

また、遠いお空の雲の上で生まれたシナモロールをイメージしたオリジナルノンアルコールドリンクも用意されています。

レインボースカイフロート

価格：1,500円

シナモロールのゴロゴロカフェフロート

価格：1,500円

ドリンクを注文した方には、本フェア限定のオリジナルコースターがプレゼントされるのもうれしいポイントです。

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ホテル自慢のスイーツや食事も充実

コラボメニューだけでなく、ホテルニューオータニ大阪ならではの人気メニューも楽しめます。

ホテルを代表する「スーパーメロンショートケーキ」や「ニューオータニ特製パンケーキ」をはじめ、彩り豊かなサラダや6種類のサンドウィッチ、ビーフカレー、昔ながらのナポリタンなどのお食事メニューもラインアップ。

スイーツ好きはもちろん、ランチとして利用したい方にも満足度の高い内容となっています。家族や友人とのお出かけはもちろん、おひとりさまでゆっくり楽しむのにもおすすめです♪

夏休みの思い出づくりにぴったり

開催期間は2026年7月1日（水）～8月31日（月）。

料金は、大人が平日6,500円、土・日・祝日7,000円、小学生4,000円、幼児（4歳以上）3,000円です。料金には税金・サービス料が含まれています。

会場はホテルニューオータニ大阪のティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」（ロビィ階）。

営業時間は平日11:30～16:30（最終入店15:00）、土・日・祝日は11:30～18:30（最終入店17:00）の90分制となっています。

※写真はすべてイメージです。

※食材の入荷状況等により、内容が予告なく変更となる場合があります。

シナモロールと過ごす特別な夏を

予約開始直後から大きな話題となった今回のコラボレーションビュッフェ。期間延長が決定したことで、これまで予約が取れなかった方にもチャンスが広がりました。

かわいいスイーツや限定ドリンク、ホテルならではの贅沢なメニューに囲まれながら、シナモロールたちと過ごす特別な夏の思い出を作ってみませんか♡

夏休みのお出かけ先や推し活スポットとして、ぜひチェックしてみてください。