【ダイソーの美容コーナー】で見つけた“パフ”が優秀！「掃除が捗る」「想像以上に汚れ落ちた」

掃除って、「ちゃんとやろう」と思うほど面倒に感じてしまうこともありますよね。今回【ダイソー】で見つけた「ふわふわパフ」は、水だけで手軽に使いやすく、「ちょっと拭きたい」ときにぴったりでした。見た目はオシャレな美容アイテムなのに、気になる汚れをしっかり拭き取れてびっくり。実際に使ってみた様子をレポートしていきます。

両面同じふわふわ素材で使いやすそう！

【ダイソー】「パフ」\110（税込）

今回見つけたのは、ダイソーの美容コーナーで販売されていた「パフ」。約12cmの使いやすいサイズ感で、両面ともふわふわとした素材になっています。ループ状の持ち手が付いていて、引っ掛けて保管しやすい仕様です。

【Before】鏡のうっすら汚れが気になる

毎日使う鏡って、気づくと手垢がたっぷり付いてしまっていることも。ティッシュで拭くと繊維が残ったり、何度拭いてもくもったように見えたりして、地味にストレスでした。

【After】洗剤なしでも見違えるほどクリアに

そこで、このパフを水で軽く濡らして拭いてみたところ、うっすら付いていた手垢汚れがかなりスッキリ。洗剤なしでも鏡が見やすくなり、「想像以上に汚れが落ちた！」と驚きました。ふわふわ素材なので、鏡を傷付けにくそうなのもうれしいポイントです。

【Before】車内の白っぽい汚れ問題

車内は、気づかないうちにホコリや白っぽい汚れが溜まりがち。特にドアまわりやスピーカー部分は細かい凹凸が多く、サッと拭くだけでは汚れが残りやすいのが悩みでした。

【After】細かい凹凸汚れまでスッキリ！

パフを少し湿らせて拭いてみると、細かい凹凸部分のホコリや白っぽい汚れがかなりキレイに。ふわふわ素材が細かい部分にも入り込みやすく、スピーカーまわりも拭きやすく感じました。

洗って繰り返し使えるのが便利！

使ったあとは洗って繰り返し使えるので、衛生的に使いやすいのも便利なポイント。ループ付きなので、洗ったあとそのまま引っ掛けて干しておけるのもうれしいところです。乾かしやすく、気軽に使いやすいアイテムだと感じました。

使わないときも邪魔になりにくい！

薄型で場所を取りにくいため、使わないときにサッとしまいやすいのも便利でした。洗面所や車内などに置いておいてもかさばりにくく、「気になったときにすぐ使える」のもうれしいポイント。掃除グッズっぽさが強すぎないデザインなので、出しっぱなしでも空間になじみやすいのが◎

鏡や車内だけでなく、蛇口まわりの水垢汚れや、フローリングに付いた鉛筆汚れにも使えて驚きました。水だけで使えるので気軽に掃除しやすく、気づけばあちこち試したくなるほど便利。洗って繰り返し使えるためコスパもよく、“掃除が捗る！” と感じた優秀アイテムでした。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：小林 咲花

ライター歴約7年。FTNほか、各種ファッション誌で活躍中。大人世代の女性をきれいに見せる、コーディネート情報、着回し企画、体型カバー、気温別スタイル提案など、“お悩み解決に繋がる”ファッション情報発信を得意とする。ラグジュアリーからデイリー、アパレルから美容までこなす、女性向けファッションのベテランライター。FTNでも主力執筆者として、長年活動中。