映画「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」コラボ風呂、極楽湯・RAKU SPAで開催 限定グッズ・メニューも登場
【女子旅プレス＝2026/06/04】映画「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」と極楽湯・RAKU SPAのコラボレーションによる“ゲゲゲの湯”が、2026年6月18日（木）〜7月7日（火）まで開催される。鬼太郎の父たちをイメージした4種類のコラボ風呂が楽しめるほか、オリジナルグッズやコラボメニューも登場する。
【写真】映画『ゲ謎』×極楽湯・RAKU SPAコラボ一覧
原作者である水木しげるの生誕100周年記念作品として公開された長編アニメ映画「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」（2023年公開）。同作とのコラボレーションにより、鬼太郎たちの世界観を楽しめる“ゲゲゲの湯”がRAKU SPAグループ16店舗で開催され、「鬼太郎の父の湯」「水木の湯」「鬼太郎＆目玉おやじの湯」「ねこ娘の湯」の4種類のコラボ風呂がランダムに登場。浴室には特別なタペストリーが装飾される。（※RAKU CAFEでのコラボ風呂の実施はなし）
期間中は鬼太郎の父（CV:関俊彦）によるオリジナル館内放送も行われ、キャラクターパネルやのぼり、タペストリー、全10種の場面写ポスターなどが展示される。場面写ポスターに記載されたQRコードを読み込むことで参加できるデジタルスタンプラリーも実施され、すべてのスタンプを集めるとオリジナル壁紙を受け取ることができる。
物販コーナーでは、描き下ろしビジュアルを採用したオリジナルグッズも登場。レストランでは、鬼太郎の父や水木たちをイメージしたコラボメニューのほか、デザインが選べるタンブラー付きドリンクが登場する。RAKU CAFE 池袋および心斎橋では、テイクアウト限定のメニューも提供される。（女子旅プレス／modelpress編集部）
※画像・写真は全てイメージ。
※販売グッズや景品につきましては個数制限を設けさせていただく場合がある。
※配布・引換期間は各店舗の営業時間に準ずる。
※記載の内容は予告なく変更になる場合がある。
※情勢によって企画の内容変更または中止の対応をさせて頂く場合がある。
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【写真】映画『ゲ謎』×極楽湯・RAKU SPAコラボ一覧
◆特別デザインのコラボ風呂と館内装飾
原作者である水木しげるの生誕100周年記念作品として公開された長編アニメ映画「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」（2023年公開）。同作とのコラボレーションにより、鬼太郎たちの世界観を楽しめる“ゲゲゲの湯”がRAKU SPAグループ16店舗で開催され、「鬼太郎の父の湯」「水木の湯」「鬼太郎＆目玉おやじの湯」「ねこ娘の湯」の4種類のコラボ風呂がランダムに登場。浴室には特別なタペストリーが装飾される。（※RAKU CAFEでのコラボ風呂の実施はなし）
期間中は鬼太郎の父（CV:関俊彦）によるオリジナル館内放送も行われ、キャラクターパネルやのぼり、タペストリー、全10種の場面写ポスターなどが展示される。場面写ポスターに記載されたQRコードを読み込むことで参加できるデジタルスタンプラリーも実施され、すべてのスタンプを集めるとオリジナル壁紙を受け取ることができる。
◆描き下ろしのオリジナルグッズ、コラボメニューも
物販コーナーでは、描き下ろしビジュアルを採用したオリジナルグッズも登場。レストランでは、鬼太郎の父や水木たちをイメージしたコラボメニューのほか、デザインが選べるタンブラー付きドリンクが登場する。RAKU CAFE 池袋および心斎橋では、テイクアウト限定のメニューも提供される。（女子旅プレス／modelpress編集部）
※画像・写真は全てイメージ。
※販売グッズや景品につきましては個数制限を設けさせていただく場合がある。
※配布・引換期間は各店舗の営業時間に準ずる。
※記載の内容は予告なく変更になる場合がある。
※情勢によって企画の内容変更または中止の対応をさせて頂く場合がある。
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