『プリキュア』ショー見ながら豪華な料理楽しめる 東京ドームホテルで8月開催！歌手も出演で名曲披露
アニメ『プリキュア』シリーズのキャラクターが登場するイベント、東京ドームホテルファミリー特別企画『プリキュアレビューショー』が、大宴会場「天空」にて2026年8月2日に開催されることが決定した。『名探偵プリキュア！』、『キミとアイドルプリキュア♪』、プリキュアシンガーズによるレビューショーを東京ドームホテルにおいて1日間限りで初開催する。
【写真】広すぎる会場！豪華な料理 公開された『プリキュア』描き下ろしビジュアル
イベントでは、『名探偵プリキュア！』と『キミとアイドルプリキュア♪』がダンスや歌でレビューショーを華やかに盛り上げるほか、ホテルシェフが手掛けるブッフェ料理とともに、プリキュアの歌とダンスが織りなす“はなまる”すてきなレビューショーを楽しめる。
さらに、プリキュアシンガーズは『名探偵プリキュア！』オープニング主題歌歌手の石井あみ、『名探偵プリキュア！』エンディング主題歌歌手の増井優花、『キミとアイドルプリキュア♪』オープニング主題歌歌手の吉武千颯が出演。「ハートにヒント！名探偵プリキュア！」「なぜ？謎？！ANSWER」「キミとアイドルプリキュア♪ Light Up！」に加え、歴代シリーズの楽曲も披露していく。
■『プリキュアレビューショー』開催概要
日程：2026年8月2日(日)
時間：第1回 11:00〜（B1フロア オープン10:30〜） ／ 第2回 16:00〜（B1フロア オープン15:30〜）
場所：B1 大宴会場「天空」
内 容：
（1）「プリキュアレビューショー」
（2）着席ブッフェスタイルのお食事・フリードリンク
（3）「名探偵プリキュア！」によるお見送り
（4）ぬりえコーナー
（5）ファミリー席お子様チケットご購入限定特典：オリジナルノベルティ付き
料 金：
ファミリー席 大人（中学生以上）￥15,000
ファミリー席 お子様（3歳〜小学生）￥9,000
一般席（中学生以上）￥15,000
※表示料金には、お食事、お飲物、ショー、サービス料、消費税が含まれます。
※全席指定の相席テーブルとなります。
【写真】広すぎる会場！豪華な料理 公開された『プリキュア』描き下ろしビジュアル
イベントでは、『名探偵プリキュア！』と『キミとアイドルプリキュア♪』がダンスや歌でレビューショーを華やかに盛り上げるほか、ホテルシェフが手掛けるブッフェ料理とともに、プリキュアの歌とダンスが織りなす“はなまる”すてきなレビューショーを楽しめる。
■『プリキュアレビューショー』開催概要
日程：2026年8月2日(日)
時間：第1回 11:00〜（B1フロア オープン10:30〜） ／ 第2回 16:00〜（B1フロア オープン15:30〜）
場所：B1 大宴会場「天空」
内 容：
（1）「プリキュアレビューショー」
（2）着席ブッフェスタイルのお食事・フリードリンク
（3）「名探偵プリキュア！」によるお見送り
（4）ぬりえコーナー
（5）ファミリー席お子様チケットご購入限定特典：オリジナルノベルティ付き
料 金：
ファミリー席 大人（中学生以上）￥15,000
ファミリー席 お子様（3歳〜小学生）￥9,000
一般席（中学生以上）￥15,000
※表示料金には、お食事、お飲物、ショー、サービス料、消費税が含まれます。
※全席指定の相席テーブルとなります。
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