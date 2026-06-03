È¬Â¼ÎÝ¤¬NBA¼çºÅ¤Î¥¢¥¸¥¢¹â¹»À¸Âç²ñ¤Ë»²²Ã·èÄê¡ÄÆüËÜ¤«¤é¤ÏÄ»¼è¾ëËÌ¤ÈÀº²Ú½÷»Ò¤¬½Ð¾ì
¡¡NBA¤Ï¡¢6·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î¹â¹»À¸¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡ÖNBA Rising Stars Invitational¡×¤ÎÂè2²óÂç²ñ¤Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤È¡¢¸µNBAÁª¼ê¤Î¥ß¥Ã¥Á¡¦¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥É»á¡Ê¸µ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤ー¥¯¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Û¤«¡Ë¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÃË»Ò12¥Áー¥à¡¢½÷»Ò12¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëNBA¼çºÅ¤ÎÂç²ñ¤Ç¤¢¤ë¡£ÁíÅö¤¿¤êÀï·Á¼°¤Î¥°¥ëー¥×¥¹¥Æー¥¸¤ò·Ð¤Æ¡¢½à·è¾¡¡¦·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£»²²Ã¥Áー¥à¤Ï³Æ¹ñ¤ÎÃÏ°èÍ½Áª¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÏÄ»¼è¾ëËÌ¹â¹»¡ÊÃË»Ò¡Ë¤ÈÀº²Ú½÷»Ò¹â¹»¡Ê½÷»Ò¡Ë¤Î2¹»¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡Âç²ñ¤Ë¤ÏÈ¬Â¼¤ä¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥É»á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¸¥§¥ì¥ßー¡¦¥ê¥ó»á¡Ê¸µ¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Û¤«¡Ë¡¢WNBA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¥íー¥ì¥ó¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó»á¡Ê¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥¹¥Èー¥à¡Ë¤é¤â»²²Ã¤¹¤ë¡£´ü´ÖÃæ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥æー¥¹À¤Âå¤È¤Î¸òÎ®¤ä¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤Î¥ßー¥È¡õ¥°¥êー¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢»ØÆ³¼Ô¸þ¤±¤Î¥³ー¥Á¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ä¡¢¡ÖJr. NBA/Jr. WNBA¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤ÎÃÏ°è¹×¸¥¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤â»²²ÃÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤âÆüËÜ¤Ç¹â¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¬Â¼¤Ï¡¢¡ÖÂè2²óNBA Rising Stars Invitational¤Ë»²²Ã¤·¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹â¹»¥Áー¥à¤Î¥×¥ìー¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿µ¡²ñ¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥¥ã¥ê¥¢½é´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤«¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î¼¡À¤Âå¥×¥ìー¥äー¤¿¤Á¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Âç²ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë»ÔÆâ¤Ç¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¾ー¥ó¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£Âç²ñ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö2026 NBA Rising Stars Invitational¡×½Ð¾ì¥Áー¥à°ìÍ÷
¡ÚÃË»Ò¡Û
¥¢¥µ¥ó¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥È¥ó¥Ö¥ê¡ÊAssumption College Thonburi / ¥¿¥¤¡Ë
¥Ðー¥¦¥£¥Ã¥¯¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡ÊBerwick College / ¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë
¥Ö¥¥Ã¥È¡¦¥¸¥ã¥ê¥ë¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥¹¥¯ー¥ë¡ÊBukit Jalil Sports School / ¥Þ¥ìー¥·¥¢¡Ë
¥Õ¥¡ー¥¤ー¥¹¥¿¥óÂç³Ø¥Ç¥£¥ê¥Þ¥ó¹â¹»¡ÊFar Eastern University Diliman High School / ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë
¥Û¥ï¥Á¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥åー¥·¥ç¥ó¡ÊHwa Chong Institution / ¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡Ë
¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥åー¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥ó¡ÊInstitute of Technical Education / ¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡Ë
¥¸¥å¥Ó¥êー¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¡ÊJubilee High School / ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ë
·ÊÊ¡¹â¹»¡ÊKyungbock High School / ´Ú¹ñ¡Ë
¥¶¡¦¥ô¥§¥é¥ó¥Þ¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¹¥¯ー¥ë¡ÊThe Velammal International School / ¥¤¥ó¥É¡Ë
Æ±ÆÁ¹âµéÃæ³Ø¡ÊTongtex Secondary High School / ¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¡Ë
Ä»¼è¾ëËÌ¹â¹»¡ÊÆüËÜ¡¦Ä»¼è¸©¡Ë
À¶²ÚÂç³ØÉíÂ°Ãæ³Ø¡ÊTsinghua University High School / Ãæ¹ñ¡Ë
¡Ú½÷»Ò¡Û
¸÷½£¥¹¥Ô¥¢½÷»Ò¹â¹»¡ÊGwangju Speer Girlʼs High / ´Ú¹ñ¡Ë
¶¨²¸Ãæ³Ø¡ÊHeep Yunn School / ¥Û¥ó¥³¥ó¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¡Ë
¥Û¥ï¥Á¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥åー¥·¥ç¥ó¡ÊHwa Chong Institution / ¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡Ë
¥¸¥å¥Ó¥êー¡¦¥¹¥¯ー¥ë¡ÊJubilee School / ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ë
¥Ê¥ó¥ä¥ó¡¦¥Ý¥ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡ÊNanyang Polytechnic / ¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡Ë
¥íー¥ô¥£¥ë¡¦¥»¥«¥ó¥À¥êー¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡ÊRowville Secondary College / ¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë
¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¹¥¯ー¥ë¡ÊRoyal International School / ¥¤¥ó¥É¡Ë
Àº²Ú½÷»Ò¹â¹»¡ÊÆüËÜ¡¦Ê¡²¬¸©¡Ë
¥µ¥ó¥È¡¦¥È¥Þ¥¹Âç³ØÉÕÂ°Ãæ³Ø¹»¡ÊUniversity of Santo Tomas - Junior High School / ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë
¥ï¥Ã¥È¥Îー¥¤¥Î¥Ã¥Ñ¥¯¥ó¡¦¥¹¥¯ー¥ë¡ÊWatnoinoppakhun School / ¥¿¥¤¡Ë
²íÎéÃæ³Ø¡ÊYali High School / Ãæ¹ñ¡Ë
ÍÛÌÀ¹âµéÃæ³Ø¡ÊYangming High School / ¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¡Ë
¢¨½Ð¾ì¥Áー¥à¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
¡ÚÆ°²è¡ÛÄ»¼è¾ëËÌ¹â¤¬¹ñÆâÍ½Áª¤ËÍ¥¾¡¤·¤ÆËÜÀï½Ð¾ì