全国のほっかほっか亭各店で、株式会社ほっかほっか亭総本部とゲーム実況グループ「ドズル社」がコラボした「ドズりたい！ナポりたい！キャンペーン」が、6月6日から開催されます。

2026年6月6日に創業50周年を迎えるほっかほっか亭と、2026年1月3日に結成5周年を迎えたドズル社のアニバーサリーイヤーを祝したコラボだということです。

本キャンペーンでは、50周年記念弁当の第1弾となる「チキンかつナポリタン弁当」購入でオリジナルステッカーのプレゼント、公式アプリ「ほっかアプリ」の会員登録（要オリジナルステッカー記載のシリアルコード）で限定コラボグッズ（抽選）のプレゼント、ドズル社公式YouTubeチャンネルでのコラボ記念生放送などが予定されています。

同社広報担当の村川有佐さんに詳しい話を聞きました。

ーーなぜドズル社とコラボ？

村川：「冷めているお弁当」が当たり前であった1976年から、私たちは「あたたかいお持ち帰り弁当」という新しいスタイルを生み出し、50年間にわたり営業を続けてきました。

その結果、「ほか弁」という言葉が定着した一方で、特に若年層において「ほっかほっか亭」というブランド固有の認知度が低いという課題を抱えております。

そこで、より幅広い世代の方に当店のお弁当を知っていただくため、親子そろってのファンや、推し活を楽しまれている女性層など、熱量の高いファンコミュニティを持つドズル社さんとのコラボレーションにいたりました。

また、ドズル社メンバーのおんりーさんの得意料理が「ナポリタン」と耳にし、本キャンペーンの対象商品である「チキンかつナポリタン弁当」との運命的なリンクを感じたことも大きなきっかけです。

ドズル社さんも2026年1月3日で5周年という節目を迎えられており、弊社の50周年と合わせた“Wアニバーサリー”として、相乗効果でより一層キャンペーンを盛り上げられると考えました。

ドズル社さんはYouTubeチャンネル登録者数274万人（2026年5月時点）を突破する強力なオウンドメディアもお持ちです。そこからの拡散力にも期待しております。

ーーチキンかつナポリタン弁当の”チキンかつ×ナポリタン”という発想はどこから？

村川：ほっかほっか亭では創業当時から、お弁当の主役であるお米のおいしさにこだわり続け、国産100％のオリジナルブレンド米「愛情米」をお店で炊き上げてご提供しています。

この伝統を守りつつ、今回は50周年を機に、新たなお客さまにご来店いただくための挑戦として、若い世代や女性層に人気の高いパスタ（小麦）も主役に据え、Wアニバーサリーとかけた、Wの主役を楽しめるメニューの開発に挑みました。

ほっかほっか亭の50年の歴史を感じさせるため、Z世代の間でもトレンドとなっている昭和レトロ感を演出したいという想いから、どこか懐かしく誰もが大好きな「ナポリタン」を採用。全体にソースがしっかり絡むよう、最後に店舗で炒めるひと手間をかけて仕上げています。

そこに、仕込みから店内で丁寧に調理し、自慢のライスとも相性抜群な「チキンかつ丼」を組み合わせることで、一皿でWの主役が堪能できる、伝統と進化が融合した 「チキンかつナポリタン弁当」が誕生いたしました。

ごはんを大盛にしたり、コロッケやウインナーソーセージ、ポップコーンシュリンプなど、お好みでカスタマイズしながらお楽しみください。

ーーチキンかつナポリタン弁当は期間限定商品？

村川：期間限定商品ではございますが、「ドズりたい！ナポりたい！キャンペーン」終了後も継続して販売いたします。（販売終了時期は未定です）

ーー「炭水化物（ごはん）×炭水化物（パスタ）×揚げ物（チキンかつ）」という組み合わせのカロリーが気になりますが

村川：821キロカロリーです。ドズル社さんの動画を見ながら、ぜひお腹いっぱい楽しんでいただきたい大満足のお弁当に仕上げています。

ーーステッカー、アクリルジオラマスタンド、Tシャツなどは誰向けの景品ですか？

村川：ドズル社さんを応援されている「親子層」や「推し活をされている女性ファン」をはじめ、すべてのファンのみなさまをターゲットにしています。

今回の景品は、お部屋に飾って楽しむだけでなく、アクリルジオラマスタンドをお弁当と一緒に撮影したり、Tシャツを日常で着用したり、ステッカーをスマホの裏側に挟んだりと、生活のあらゆるシーンでドズル社さんを身近に感じていただけるようなアイテムを意識しました。

さらに、5名さま（黒1名、白4名）に当たる「ほっ」Tシャツは、ドズル社メンバーの直筆サイン入りという超限定仕様です。

デザインにも徹底的にこだわっており、50周年を機にほっかほっか亭のロゴを基に作成されたオリジナルの「ほっかフォント」を、オリジナルステッカーのメンバー名部分にあしらったり、「ほっ」Ｔシャツはメンバーのぼんじゅうるさんが着用している、お馴染みの「ぼん Tシャツ」をオマージュしたデザインに仕上げています。

”Wアニバーサリー”を盛り上げる、ファン必見のアイテムとなっています。

ーー50周年記念弁当の第2弾以降もある？

村川：その通りです。記念すべき50周年という節目の年のため、日頃からほっかほっか亭をご愛顧いただいているお客さまへ、常に新鮮なワクワクをお届けしたいと考えております。

ほっかほっか亭はみなさまの「日常食」であるからこそ、毎月のように新しい驚きや喜びを感じていただけるよう、新商品を続々と発売していく予定です。ぜひご期待ください。

ーーありがとうございました。

ドズりたい！ナポりたい！キャンペーン概要：

1. 50周年記念弁当第1弾「チキンかつナポリタン弁当」購入で、本キャンペーン限定の描き下ろしビジュアルのオリジナルステッカー（全6種、非売品）をランダムで1枚プレゼント。（配布期間は2026年6月6日（土）〜、なくなり次第終了）

2. オリジナルステッカーに記載のシリアルコードを入れて、ほっかほっか亭の公式アプリ「ほっかアプリ」に会員登録のうえ応募すると各コース抽選で50名にコラボグッズをプレゼント。Aコースはオリジナル「ほっ」Tシャツ、Bコースはオリジナルアクリルジオラマスタンド。

3. ドズル社公式YouTubeチャンネルにてコラボ記念生放送を実施。（6月5日（金）18時15分〜）https://www.youtube.com/@dozle[リンク]

※画像提供：株式会社ほっかほっか亭総本部

(執筆者: 6PAC)