元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が30日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。元AKB48のタレント指原莉乃（33）について言及する一幕があった。

今週のゲスト、クリス松村と俳優トークで盛り上がった。田中は「割と幸が薄い役とか、ワケありの役が多いですね」と切り出した。続けて役柄と自身を比較した上で「それは本当（の自分）じゃないような気がするけど、幸は薄めだと思う、自分で」と自己分析。

その上で「幸せそうに見えますか？」と投げかけると、クリスは「全然見えるよ」と返答した。

田中は「え、うそ？」と驚きつつ「うれしい!」と声を弾ませた。クリスから続けて「小さな太陽。大きくはないんだけど」と絶賛されると、田中は「うれしい。私、今年の自分のテーマはひまわりみたいな太陽…で生きようと思う」と意気込んだ。

クリスから「それでいいの。大きな太陽の人って、それを演じてる人っていっぱいいるじゃない。例えば、指原さんなんかそうじゃない？」と言われ、田中は「え、そう？ さっしーは月のような気がする」と反論。

「あの人ね、野村（克也）さんよ。長嶋（茂雄）さんとノムさんでいったら」とプロ野球の大スターを引き合いに出し、例えた。さらに「裏方気質。かなり。人をかわいくみせたいとか、そっちの方向だから、むしろ。自分が自分が、じゃないんです」と指原の評価を明かした。

長嶋さんはプロ野球の太陽として輝いた一方で、野村さんは自身を「月見草」に例えていた。

番組公式Xには田中と松村のツーショット写真が公開されている。