俳優の新納慎也（51）が30日、自身のインスタグラムを更新。同世代の大物俳優との関係を明かした。

この日、出演していた三谷幸喜氏作・演出の舞台「新宿発8時15分」が福岡で大千秋楽を迎えた新納。「#香取慎吾」と主演の香取慎吾との笑顔のツーショットを投稿した。

「三谷さんのミュージカルだけでも3本目4度目の共演」とつづり、その共演の多さに触れ、「出会って17年かな？？ ほぼ同い歳。（正確には僕が1つ上） お互い歳を重ね、切磋琢磨している姿を見つつ、変わったり変わらなかったりする部分も見て、なんだか居てくれるだけで安心な人」とつづった。

「出会った頃から変わらない笑顔は国で保護するべきだっ！！」と茶目っ気たっぷり。「今回もまたまたありがとう」と感謝した。

「2人の写真を望む声が多かったので 大千穐楽直後 らぶ」と明かし、「#新宿0815」「#慎吾と慎也」と添えた。

この投稿に、ファンからは「素敵なツーショット 長いお付き合いに胸熱です」「ツーショット嬉しい」「とっても良き写真 二人の笑顔大好き」「保護すべきです 長いお付き合いですよね 感慨深いですね」「国で保護すべき、同感です！」などのコメントが集まっている。