旅行や出張で長期間家を空ける際、駅周辺などのコインパーキングに数日間車を停める人は少なくありません。

その際、看板に大きく書かれた「最大料金」を頼りにするドライバーも多いかもしれませんが、実は、最大料金が滞在中ずっと繰り返し適用されると思い込むのは危険です。

最大料金が「1回限り」の罠!?

コインパーキングを探すとき、ドライバーの多くは看板に書かれた「24時間最大1000円」という文言のように、最大料金が安価であることを基準に選ぶのが一般的です。

そして、こういった条件のコインパーキングを見て、「3日間停めても3000円で済む」と計算してしまう人も少なくありません。

しかし、最大料金が滞在中ずっと繰り返し適用されると思い込んでしまうと、後から想定外の高額請求を受けるおそれがあります。

料金案内の詳細をよく見てみると、「最大料金は1回限り」「入庫後24時間まで」と小さな文字で書き添えられている場合も少なくありません。

実はこれは、コインパーキング入庫から最初の24時間は最大料金が適用されて1000円で済むものの、24時間を1分でも過ぎた2日目以降は、最大料金の適用外となることを示しています。

つまり、2日目からは「30分200円」といった通常料金が青天井で加算され続けていくしくみというわけです。

その結果、数日後に車を出そうと精算機に駐車券を入れた瞬間、数万円という金額が表示され、手持ちの現金が足りずに車を出庫できなくなるトラブルも後を絶たないといいます。

そのため、ドライバーは最大料金には「48時間や72時間まで繰り返し適用されるタイプ」と「最初の1回限りしか適用されないタイプ」の2種類が存在することを正しく理解しておく必要があります。

無断の長期駐車は「放置車両」扱いになることも！

長期間の駐車には料金の問題にくわえて、利用時間そのものに対する厳格なルールも設けられています。

実は、街中や駅前にあるコインパーキングの多くは、入り口に掲示されている利用約款の中で「原則として最大48時間まで」といった駐車時間の制限を設けています。

そもそも、コインパーキングは本来、買い物やビジネスなどでの一時的な駐車を目的とした施設として運営されているため、長期間の占有を想定して作られていません。

また、管理会社としても防犯上の理由から、何日も同じ車が停まり続けている状態を強く警戒します。

そのため、この時間制限を把握せずに管理会社への事前の連絡もなしに期限を過ぎて駐車し続けると、さまざまなペナルティが科せられるおそれがあります。

たとえば、規定の時間を大幅に超過した車両は、通常の利用客ではなく「放置車両」や「不法投棄」としてみなされてしまう可能性があります。

放置車両と判断されると、車のフロントガラスに目立つように警告の張り紙がされたり、車輪をタイヤロックされて物理的に動かせなくされたりする厳しい措置がとられかねません。

さらに、最悪の場合は警察に通報されたうえでレッカー移動され、高額な駐車料金に加えて車両の撤去費用や保管料などを別途請求されるなど、深刻なトラブルに発展する可能性も考えられます。

もし旅行などでどうしても規定の時間を超えて駐車したい特別な事情がある場合は、入庫前に必ず看板に記載されている管理会社へ電話連絡をして、長期駐車の許可をとる必要があります。

まとめ



旅行や出張でコインパーキングを数日間利用する際は、看板の大きな文字だけでなく、小さな注意書きまでくまなく目を通す習慣が欠かせません。

最大料金が繰り返し適用されるのか、それとも1回限りで終了してしまうのかを事前に把握しておくことで、高額請求のトラブルを未然に防ぐことができます。

また、駐車時間の制限についても、利用する駐車場の約款や看板の記載を現地でしっかり確認しておくことが大切です。

なお、もし料金システムや利用時間に少しでも不明な点がある場合は、自己判断でそのまま停めず、看板に記載されている管理会社のコールセンターへ直接確認をとると安心です。

便利なコインパーキングをトラブルなく活用するために、事前の確認とルール遵守を心がけ、安心して出かけられるように安心して利用しましょう。