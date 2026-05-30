パーマー、フォーデンらがW杯メンバーからまさかの落選。イングランド代表のトゥヘル監督が示した“非情な決断”【現地発】

パーマー、フォーデンらがW杯メンバーからまさかの落選。イングランド代表のトゥヘル監督が示した“非情な決断”【現地発】