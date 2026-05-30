MEGUMI（44）が29日放送のTBS系「A−Studio＋」に出演。MEGUMIを見いだした前事務所社長だった野田義治氏（80）について語った。

笑福亭鶴瓶は大ヒットしたMEGUMIの美容本について「めっちゃ売れたやろ？」と聞くと、MEGUMIは「そうですね。60万部」と答えた。

鶴瓶は「これをびっくりしてたのが野田や。野田社長」と明かした。MEGUMIは「あ！会っちゃった？大丈夫でした？わけわかんないでしょ？」と前所属事務所の社長をイジった。

MCのKis−My−Ft2藤ケ谷太輔は「めちゃくちゃ面白かった」と取材時について語った。「一番最初にMEGUMIさんにお会いしたときのことを鮮明に覚えてました。『そこの赤坂のホテルだ』って言って」と語った。MEGUMIは「そうそう。喫茶店でね」と応じた。

藤ケ谷は「（社長が）『あいつ体形のわからない服着てきて』って」とコメントを紹介。MEGUMIは「初めて会ったときも、雑誌の『巨乳200選』みたいな、いっぱいおっぱいが載ってる写真を見せて、『お前のはどれだ』って（言われて）。『これか、これですかね』って」と初対面でのやりとりを明かした。

藤ケ谷は「（社長が）言ってました。それをなんで言ったかも、『言うか！』とかって言う子なのか、『私はコレですね』って、“この子は言うんだ”って感じたっていうのは言ってましたね」と語った。

MEGUMIは最初「あ〜」と納得するも「本当？ノープランだと思いますけどね」とバッサリ斬った。