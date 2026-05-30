沢口靖子“生きている野呂佳代”と共演に笑顔「今回はたくさん絡みがあるので楽しみ」
俳優の野呂佳代が30日、東京・新橋演舞場で行われた「熱海五郎一座 新橋演舞場シリーズ第12弾 東京喜劇『仁義なきストライク〜弾かれた栄光と約束のテンフレーム〜』」の取材会に参加した。
【写真】おなじみのキャストが集結した熱海五郎一座の会見
新橋演舞場シリーズ第12弾となる今回は、新橋演舞場シリーズ第1回公演にゲスト出演した俳優・沢口靖子がオファーに応え、再登場する。ドラマにバラエティーにと幅広く活躍している野呂佳代が初参加する。約1か月の稽古期間で座長の三宅裕司は「コンビネーションが、ものすごくいいなと思った。2人だけのシーンもありまして、見どころになっています。この2人のキャスティングはハマった」と自信を見せた。
野呂は、沢口の優しさに感謝。“俳優・野呂佳代”について沢口は「どんな役でも自然でナチュラルに演じきれちゃう。いつも力が抜けていて、うらやましいなと思います」と絶賛。「以前、私がやらせていただいた作品でもご一緒したことがあるんですけど、その時はすでに亡くなっている役で（笑）。セリフを交わすことがなかったので、今回はたくさん絡みがあるので楽しみ」と感謝。死んでいる役が「自然だったんですか？」と野呂が苦笑いで確認すると、沢口は「自然な亡くなり方で」と返し、喜劇の会見らしく笑いに包まれていた。
客が心の底から本当に面白いと思える東京の喜劇“軽演劇”を上演しよう、“東京の笑い”を継承しようと、2004年に伊東四朗座長のもとに三宅裕司を中心とした喜劇人たちが集結し旗揚げした「伊東四朗一座」。伊東が参加できない時も思いを引き継ぎ、06年に三宅が座長となり「熱海五郎一座」を旗揚げした。毎年新作を上演し続け、14年に新橋演舞場へ初進出するとシリーズ化となり、毎年ゲストを迎えた新作ステージを届けてきた。
会見には、渡辺正行、小倉久寛、春風亭昇太、東貴博、深沢邦之、ビビる大木が登場した。
あす5月31日に初日を迎え、6月24日まで上演される。
【写真】おなじみのキャストが集結した熱海五郎一座の会見
新橋演舞場シリーズ第12弾となる今回は、新橋演舞場シリーズ第1回公演にゲスト出演した俳優・沢口靖子がオファーに応え、再登場する。ドラマにバラエティーにと幅広く活躍している野呂佳代が初参加する。約1か月の稽古期間で座長の三宅裕司は「コンビネーションが、ものすごくいいなと思った。2人だけのシーンもありまして、見どころになっています。この2人のキャスティングはハマった」と自信を見せた。
客が心の底から本当に面白いと思える東京の喜劇“軽演劇”を上演しよう、“東京の笑い”を継承しようと、2004年に伊東四朗座長のもとに三宅裕司を中心とした喜劇人たちが集結し旗揚げした「伊東四朗一座」。伊東が参加できない時も思いを引き継ぎ、06年に三宅が座長となり「熱海五郎一座」を旗揚げした。毎年新作を上演し続け、14年に新橋演舞場へ初進出するとシリーズ化となり、毎年ゲストを迎えた新作ステージを届けてきた。
会見には、渡辺正行、小倉久寛、春風亭昇太、東貴博、深沢邦之、ビビる大木が登場した。
あす5月31日に初日を迎え、6月24日まで上演される。