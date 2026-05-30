11インチiPadが売れてる タブレット端末 人気ランキングTOP10 2026/5/30
「BCNランキング」2026年5月18日〜24日の日次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルー
MD4A4J/A（アップル）
2位 11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバー
MD3Y4J/A（アップル）
3位 11インチiPad Wi-Fi 128GB イエロー
MD4D4J/A（アップル）
4位 11インチiPad Wi-Fi 128GB ピンク
MD4E4J/A（アップル）
5位 11インチiPad Air Wi-Fi 256GB スペースグレイ
MH354J/A（アップル）
6位 11インチiPad Air Wi-Fi 128GB スペースグレイ
MH304J/A（アップル）
7位 11インチiPad Wi-Fi 256GB シルバー
MD4G4J/A（アップル）
8位 Galaxy Tab A11+
SM-X230NZAAXJP（SAMSUNG）
9位 LUCA Tablet TE10D1M64 グレー
TE10D1M64-KV1H（アイリスオーヤマ）
10位 11インチiPad Wi-Fi 256GB ブルー
MD4H4J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルー
MD4A4J/A（アップル）
2位 11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバー
MD3Y4J/A（アップル）
3位 11インチiPad Wi-Fi 128GB イエロー
MD4D4J/A（アップル）
MD4E4J/A（アップル）
5位 11インチiPad Air Wi-Fi 256GB スペースグレイ
MH354J/A（アップル）
6位 11インチiPad Air Wi-Fi 128GB スペースグレイ
MH304J/A（アップル）
7位 11インチiPad Wi-Fi 256GB シルバー
MD4G4J/A（アップル）
8位 Galaxy Tab A11+
SM-X230NZAAXJP（SAMSUNG）
9位 LUCA Tablet TE10D1M64 グレー
TE10D1M64-KV1H（アイリスオーヤマ）
10位 11インチiPad Wi-Fi 256GB ブルー
MD4H4J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。