可愛く《推し活》しちゃおーーー♡【セリア】アレンジ自由な「雑貨」をチェック

推し活をもっと楽しみたい人に、おすすめしたい「雑貨」が【セリア】に登場。推しグッズのデコやディスプレイ、持ち歩きに活躍しそうな雑貨をご紹介します。どれも100均の商品には見えないようなクオリティで、工夫次第で楽しみ方が広がるところも魅力的。自分らしくアレンジして、推しとの時間をさらに充実させてみて！

ボールチェーン → シリコーンリングに付け替え！

お気に入りのカプセルトイを、セリアで購入した雑貨で目印アクセサリーにアレンジしたのは、@gnm.aoさん。もともと付いていたボールチェーンを外し、シリコーンゴムに付け替えることで、傘やペットボトルなどの取り間違い防止にも役立つ目印アクセサリーへと変身させました。実用性もありながら、推しやお気に入りをさりげなく楽しめるアレンジとして注目したくなるアイディアです。

使ったのはコレ！ 「アンブレラマーカー用リング 5P」

シリコーンゴム製のリングとカニカンが付いた「アンブレラマーカー用リング 5P」なら、ボールチェーン付きのチャームを簡単に目印アクセサリーへと変身させることが可能に。リング5個入りで、\110（税込）という手頃さも嬉しいポイント。また、目印アクセサリーをハンドクリームのチューブ等に付けたい人は、「1穴クラフトパンチ」が便利かも。

汚れや傷からガードして一緒にお出かけ

「お出かけ先でもお気に入りのミニフィギュアと一緒に過ごしたい！ でも、汚れや傷がつくのは嫌かも……」そんな風に悩んでいる人も多いのでは？ 推し活のちょっとしたストレスを可愛く解消してくれそうなのが、続いてご紹介する雑貨です。宝物を詰めて持ち歩ける、優秀品は見逃せません！

使ったのはコレ！ 「PVCバッグポーチ」

高さ5.5 × 幅6 × 奥行2cmというミニサイズの「PVCバッグポーチ」。中に入れた物が見えるクリア素材で、推し活にもぴったり！ バッグに付けやすい金具も付いているので、いつでも推しを眺めて楽しむことができそう。ゴールドカラーの金具 & レザー調のハンドルが付いたハンドバッグ型で、高見えするところも嬉しいポイントです。

セリアには、推し活に使える優秀雑貨が豊富に揃っている様子。ぜひチェックして！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N