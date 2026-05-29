超特急シューヤ＆マサヒロのこだわり満載。新ブランド「ROOM614」1ST COLLECTIONが発売

エスモードアートは、超特急のシューヤさんとマサヒロさんが手がけるライフスタイルブランド「ROOM614（ルームロクイチヨン）」を発表しました。5月22日からは、8月の一般発売に先駆けて先行販売を開始しています。

■メンバーカラーのマルチルームウェアやフレグランスのラインナップ

同ブランドは、“僕らを近くに感じてもらいたい””僕ら自身もみなさんに寄り添っていきたい“といった2人の想いから誕生。ブランド名は、ハワイのホテルのある一室が由来となっています。

1ST COLLECTIONとして展開するアイテムには、マルチルームウェアやフレグランスが登場。

「CHARCOAL STRIPE SHIRT」と「BROWN STRIPE SHIRT」は、2人の好みのデザインをそのまま形にするため、ボーダーの太さや間隔、襟の開き具合、シルエットのバランスなど、細部に至るまで徹底してこだわっています。

襟元にさりげなくあしらわれたネームや、シンプルなストライプ柄、各メンバーのカラー展開が特徴です。

「CHARCOAL ROUGH SLACKS PANTS」と「BROWN ROUGH SLACKS PANTS」は、落ち着いた深みのあるトーンで仕上げたラフなスラックスパンツ。無駄のないストレートシルエットでウエストには紐をあしらい、リラックス感と実用性を両立させました。

フレグランスには、時間とともに移ろう香りの変化に着目し、気分や時間帯でまといたい香りが変わる感覚をコンセプトにした香水2種やディフューザーが登場。

そのほか、先行期間限定のお得なセットも販売しています。

■商品概要

商品名：CHARCOAL STRIPE SHIRT ｜SHUYA COLOR（チャコール ストライプ シャツ｜シューヤカラー）

サイズ：S-Mサイズ／M-Lサイズ／《Limited Item》XLサイズ／《Limited Item》KIDSサイズ

価格：1万2,888円、Kidsサイズのみ 8,888円

商品名：BROWN STRIPE SHIRT ｜MASAHIRO COLOR（ブラウン ストライプ シャツ｜マサヒロカラー）

サイズ：S-Mサイズ／M-Lサイズ／《Limited Item》XLサイズ／《Limited Item》KIDSサイズ

価格：1万2,888円、Kidsサイズのみ 8,888円

商品名：CHARCOAL ROUGH SLACKS PANTS ｜SHUYA COLOR（チャコール ラフ スラックスパンツ｜シューヤカラー）

サイズ：S-Mサイズ／M-Lサイズ／《Limited Item》XLサイズ／《Limited Item》KIDSサイズ

価格：8,888円、Kidsサイズのみ 6,888円

商品名：BROWN ROUGH SLACKS PANTS ｜MASAHIRO COLOR（ブラウン ラフ スラックスパンツ｜マサヒロカラー）

サイズ：S-Mサイズ／M-Lサイズ／《Limited Item》XLサイズ／《Limited Item》KIDSサイズ

価格：8,888円、Kidsサイズのみ 6,888円

商品名：XI FRAGRANCE FROM SHUYA（イレブン フレグランス フロム シューヤ）

価格：8,888円

商品名：XII FRAGRANCE FROM MASAHIRO（トゥエルブ フレグランス フロム マサヒロ）

価格：8,888円

商品名：《LIMITED ITEM》XXIII DIFFUSER （トゥエンティスリー ディフューザー）

価格：2万888円〜

販売スケジュール：

＜先行期間＞2026年5月22日〜29日

＜一般発売日＞2026年8月予定

公式オンラインストア（https://www.room614.jp/）

（フォルサ）