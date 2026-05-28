沖縄の人気ホテルが朝食をリニューアル！ご当地グルメ、こだわりタコスが食べ放題【最新ホテルニュース】

ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾートでは、2026年6月1日（月）より、レストラン「マティーラ」の朝食メニューをリニューアル。

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『海外のお洒落なカフェを連想するような浜辺のレストラン』というコンセプトはそのままに、シグネチャーディッシュとして焼きたてのソフトタコスを楽しめるコーナーが新たに登場します。

『マティーラ』朝食 5つのメニューコーナー

◆焼きたてソフトタコス（シグネチャーディッシュ）

本リニューアルのシグネチャーディッシュとして、新たに「焼きたてソフトタコスコーナー」が登場。

ジューシーなミートをはじめ、濃厚なチーズ、フレッシュな野菜など、彩り豊かでバリエーション豊富な具材を取り揃えており、お好みに合わせて自由にトッピングを楽しめます。

◆ホットセレクション

今回のリニューアルでは、トッピングやソースの種類を充実させ、ホットセレクションの楽しみ方がさらに広がりました。

トースターやホットサンドメーカーで仕上げることで、焼きたてならではの香ばしさと温もりをプラスし、パンや具材の美味しさをより一層引き立てます。

お好みの焼き加減やトッピングを選ぶことで、朝の気分に合わせた一皿に仕上げられるのも魅力です。

◆彩り豊かな沖縄料理

人気の沖縄メニューはそのままに、沖縄らしさを感じる新たなアイテムも加わりました。

出汁の旨味が広がる沖縄そばや、やさしい口当たりのゆし豆腐など、素材の味を活かした沖縄料理を取り揃えています。

新たに登場するのは、もちもちとした食感と南国らしい風味のマンゴーロールや、甘さと塩味のバランスが特徴の紅芋バターなど。

◆スイーツコーナー

スイーツコーナーでは、新たに沖縄の伝統的な甘味「黒糖かち割り」を中心に、朝食の時間を彩るスイーツが用意されています。

「かち割り」とは、かたまり状に固めた黒糖を割って楽しむ昔ながらのスタイル。口に含むと、黒糖ならではのやさしい甘さとコクがじんわりと広がります。

そのまま味わうのはもちろん、削ってカフェラテに加えれば、自分好みの甘さで楽しめるオリジナル黒糖カフェラテに。

あわせて、パンナコッタ（ベリーソース添え）、マチェドニア、パンプリンなども提供されます。

◆コンフォートフード（タコライス）

ダブルツリーbyヒルトンでは、お客様が気軽に地域の味を楽しめるよう、各地域で人気のメニューを上質にアレンジする「コンフォートフード」を提供しており、沖縄北谷リゾートの「コンフォートフード」は「タコライス」です。

スパイシーに味付けしたミートに、シャキシャキとしたレタスやトマト、チーズを重ねたタコライスは、沖縄の食文化と異国のエッセンスが融合した一品。

『マティーラ』リニューアル朝食 提供概要

【提供開始日】2026年6月1日（月）

【会場】ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート 2階 レストラン「マティーラ」

【時間】〈朝食〉6:30〜10:30

【料金】〈大人〉3,600円 〈6〜12歳〉2,100円※税金、サービス料込

【予約】電話番号：098-901-4600

※詳細・WEB予約はレストラン「マティーラ」の公式ページをご確認ください。