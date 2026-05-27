「ねこねこ」夏の新作スイーツ！

「NEKO NEKO Summer Vacation～喫茶店に集うねこたち～」をテーマに6月1日(月)から販売スタート！

このシリーズは2024年から続く夏の恒例企画で、今年で3年目。

「ねこねこ」ならではの美味しさはもちろん、涼やかさや癒しを届けることをコンセプトに、毎夏心待ちにしているファンも多いはず。

今年のテーマは「喫茶店」。ねこたちが暑い夏にひと涼みしようと集まり、ひんやりスイーツを楽しむ様子を猫専門イラストレーター Coony(クーニー)さんが描いたパッケージデザインも、見ているだけでほっこりします。

甘じょっぱさがクセになる！

注目の新作スイーツをチェック

まず注目したいのが、新登場の「ねこねこバターサンド～塩キャラメル～」1個360円。

サクほろ食感のサブレクッキーに、フランス産ゲランドの塩を加えたキャラメルバタークリームをサンドした、夏季限定フレーバーです。

クリームの中にはキャラメルキャンディチップも入っていて、なめらかさの中に心地良い食感のアクセント。

暑い季節でも軽やかに食べられる甘じょっぱい味わいが魅力的です。

販売期間は6月1日(月)～10月31日(土)。

【販売店舗】

「ねこねこチーズケーキ」取扱店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」

続いて、人気焼き菓子「ふぃにゃんシェ」シリーズから夏限定フレーバーの「ふぃにゃんシェ 塩バニラ」260円(4個セット1,060円)も新登場。

こちらもゲランドの塩を使って、バニラの香りと塩の甘じょっぱさがマッチした夏らしい味わい。

冷やして食べると、よりしっとりとした食感が引き立ちます。

【販売店舗】

「ねこねこ」取扱店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」、全国のスーパーマーケット・ドラッグストアなど

次は夏の定番として人気の「ねこねこレモンケーキ」280円で、新デザインのパッケージで再登場です！

瀬戸内レモンのレモンピールを使った爽やかな味わいで「はちわれ」模様や「三毛猫」模様の猫と、爽やかなチェック柄があしらわれた新パッケージも可愛い！

中にはレモン風味のチップも入っていて、食べ進めるごとに広がる味の変化が楽しめます。

こちらも冷やして食べるのがお勧めです。

販売期間は6月1日(月)～8月31日(月)。

【販売店舗】

「ねこねこ」取扱店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」

ギフトとしてもGOODです

セット商品も充実！

夏ならではのスイーツをまとめて楽しめるセット商品も見逃せません。

「ねこねこサマーアソートBOX」2,220円は「ふぃにゃんシェ 塩バニラ」2個、「ねこねこレモンケーキ」1個、「ねこねこ はちわれクッキー(ブラックココア/キャラメルナッツ/いちご)」各2枚、「ふぃにゃんシェ(プレーン/ショコラ)」各1個が詰め合わせに。

夏のティータイムにも、大切な人へのギフトにもぴったりな内容です。

もうひとつ、手軽なサイズ感の「ねこねこサマープチギフト」840円は「ふぃにゃんシェ 塩バニラ」1個、「ねこねこレモンケーキ」1個、「ふぃにゃんシェ(プレーンもしくはショコラ)」1個の3点セット。

バッグのような可愛らしいパッケージで登場します。

どちらも販売期間は6月1日(月)～8月31日(月)。

【販売店舗】

「ねこねこ」取扱店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」

ふぃにゃんシェ プレーンが

スーパーでも買えるように

また、これまで「ねこねこ」取り扱い店舗でしか入手できなかった定番人気商品「ふぃにゃんシェ プレーン」参考小売価格216円が6月1日(月)より全国のスーパーマーケット・ドラッグストアに登場！

店舗販売とは異なるオリジナルデザインのパッケージで展開されるので、見かけたらぜひ手に取ってみて。

【販売店舗】

全国のスーパーマーケット・ドラッグストアなど

さらに看板商品「ねこねこチーズケーキ」のスリーブも今年のテーマに合わせた限定デザインに変わります(店舗限定)。

ねこたちが喫茶店でひんやりスイーツを楽しむシーンが描かれた期間限定デザインは、こちらも見逃せません。

涼しさと愛らしさを同時に楽しめる

「ねこねこ」の夏スイーツ

バターサンドにふぃにゃんシェ、レモンケーキ…「喫茶ねこねこ」の世界観をまるごと味わえる新作が勢揃い！

愛知県の取扱店舗はこちらをチェック！

⇒「ねこねこチーズケーキ」取扱店舗

⇒「ねこねこ」取扱店舗

オンラインストア「オールハーツモール」でも購入できるので、近くに取り扱い店舗がない人もぜひチェックしてみてください。

⇒オンラインストア

※なくなり次第終了。一部取り扱いのない店舗、価格の異なる店舗があります。

※オンラインストアでは価格が異なり、また単品販売がない商品もあります。