【「ビッコミ」3周年＆会員登録100万人突破記念キャンペーン】 5月30日～ 開催予定

小学館のWEBマンガサイト「ビッコミ」が5月30日に3周年を迎える。

「ビッコミ」は、小学館の青年誌（ビッグコミック系列）の連載作品の最新話が1話ずつ最速で読めるWEBマンガサイト。2023年5月にオープンし、会員登録者数100万人突破を記録している。今回、3周年と会員登録100万人突破を記念して、5月30日より特大キャンペーンが実施される。

あわせて、5月27日よりビッコミならではの多彩な新連載をスタートする。

「ビッコミ」3周年記念キャンペーン

ビッコミ読者に「すぐ無料チケット」をひとりにつき100枚プレゼント

期間中、ビッコミ内で開催されるミッションにて、下記対象作品の指定エピソードを読んだ人に、1話につき「すぐ無料チケット」1枚が付与される。すべてのミッションをクリアすると、最大100枚の「すぐ無料チケット」を獲得できる。

※チケット獲得対象のエピソードは、期間中にビッコミへログインのうえ「ミッション」ページよりご確認ください。

※「すぐ無料チケット」は、「すぐ無料」アイコンが表示されているエピソードにのみご利用いただけます。対象エピソードは各作品ページよりご確認ください。

※「すぐ無料チケット」の有効期限は、獲得から15日間です。

楳図かずお氏・松本大洋氏・伊藤潤二氏のレジェンド作品が全話無料！

全世界のマンガ読者に支持されている楳図かずお氏、松本大洋氏、伊藤潤二氏のレジェンド作品が、期間中全話無料で読めるキャンペーンが実施される。

【対象作品とキャンペーン期間】

・5月30日0時～5月31日 23時59分

「わたしは真悟」

「ピンポン」

「伊藤潤二短編集 BEST OF BEST」

・6月1日0時～6月2日23時59分

「14歳(フォーティーン)」

「鉄コン筋クリート」

「うずまき」

・6月3日0時～6月4日23時59分

「おろち」

「Sunny」

「ギョ」

・6月5日0時～6月6日23時59分

「洗礼」

「東京ヒゴロ」

「人間失格」

乃木坂太郎氏・奥浩哉氏・曽田正人氏の完結作が全話無料！

乃木坂太郎氏の「まなざし珠子の自由研究」、奥浩哉氏の「還暦姫」、曽田正人氏の「非視界戦闘 アイアンレッキ」第1集が5月29日に発売される。この単行本発売を祝し、完結作が期間中全話無料となるキャンペーンが実施される。

【対象作品とキャンペーン期間】

・6月7日0時～6月8日23時59分

乃木坂太郎氏「医龍」

・6月9日0時～6月10日23時59分

奥浩哉氏「GIGANT」

・6月11日0時～6月12日23時59分

曽田正人氏「昴」

ビッコミ3周年記念、怒涛の新連載！

「ニシハラさんのわかりにくい恋」のニシハラハコ氏、「琉球蟹探訪」のさとかつ氏、「翠花は少子化担当」の石川秀幸氏、「インハンド」の朱戸アオ氏による、ジャンルレスな新連載が5月27日よりスタートする。

・5月27日

【ニシハラハコ氏「ほしのさんちは日々是漫画」】

とことん妄想、深掘り議論。そして毎日笑って過ごす。

まるでリアルなフィクション家族。そんなほしのさんちの物語。

・5月28日

【さとかつ氏「キリコの生き物探訪」】

水辺の生き物は、ときどき話しかけてくる。生き物×SF譚、開幕。

・5月29日

【石川秀幸氏「男優介護 ～彼はサザンクロス高木～」】

彼は木曜日だけ、様子が違う！？ 「官能」と「羞恥」の劇的融合譚！

・5月30日

【朱戸アオ氏「何の怪異かわかりません」】

人はまだ、その“怪異”の呼び名を知らない……。

凸凹コンビがこの世の不可解に迫るオカルトミステリー開幕!