²ÃÆ£°½ºÚ É×¤Î5¸®¤Î²È¤òÇäµÑ¡Ö3000ÅÀ¤Î¥«¥È¤Á¤ã¤ó¥°¥Ã¥º¤ÏÁÒ¸ËÊÝ´É¡×É×ÉØ2¿Í¤Î¾®¤µ¤Ê¡Ö½ª¤Î½»½è¤Ç¡×ÊÑ¤ï¤Ã¤¿É×ÉØ¤Î»þ´Ö
·ëº§Åö»þ¡¢5¸®¤Î²È¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÃÆ£°½ºÚ¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÍ½ÁÛ³°¤Î°Ý»ýÈñ¤òÃÎ¤Ã¤¿°½ºÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¶âÁ¬ÌÌ¤äÉ×¤ÎÇ¯Îð¤â¹Í¤¨¡¢·ëº§¸å¤Ë2¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿²È¤Ø¤Î½»¤ßÂØ¤¨¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤Þ¤¹¡£É×¤ÎÀâÆÀ¡¢ÉÔÆ°»º²°¤È¤ÎÇäµÑ¸ò¾Ä¤ò·Ð¤Æ¡¢Ã©¤êÃå¤¤¤¿¡ÖÍýÁÛ¤Î½ª¤Î½»½è¡×¤È¤Ï¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÉÙ»Î»³¤¬¸«¤¨¡¢°¦¸¤¤È¤âÊë¤é¤»¤ë¡×²ÃÆ£É×ÉØ¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¡ÖÍýÁÛ¤Î²È¡×¤ÎÁ´ËÆ¡Ê9ËçÌÜ/Á´15Ëç¡Ë
5¸®¤Î²È¤ËËè·î¹â³Û¤Ê°Ý»ýÈñ¡Ö»ä¤Ï¤ª¤ª¤¤¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¨¡¨¡ ²ÃÆ£¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï2018Ç¯¤ËÂç¤¤Ê²È¤«¤é¤¢¤¨¤Æ¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤Î²È¤Ë½»¤ßÂØ¤¨¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤º¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤¹¤ëÁ°¤Î²È¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
°½ºÚ¤µ¤ó¡§µï½»ÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢°ì¸®²È¤È¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥Ï¥ï¥¤¤äÃÏÊý¤Ë²È¤¬¤¢¤ê¡¢·×5¸®¤âÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ëº§¤·¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡¢ÍæÀû³¬ÃÊ¤Î¤¢¤ë3³¬·ú¤Æ¤Î¤ªÞ¯Íî¤Ê°ì¸®²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬ÉÂµ¤¤ò´µ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë½»¤à¤è¤¦¤Ë¡£¹¤¤¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬¥É¥é¥à¤Ê¤É¤Î¼ñÌ£¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤ëÉô²°¤â¤¢¤ë¤Û¤«¡¢°áÁõÉô²°¤ä¥È¥¤¥ì¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤â2¤Ä¤º¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡£»ä¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ °ìÎ®·ÝÇ½¿Í¤È¤Ï¤¤¤¨5¸®¤â¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï²È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°½ºÚ¤µ¤ó¡§¤¤¤¨¡¢Á´Á³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï¤º¤Ã¤ÈË»¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÆâÍ÷¤Ï¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤µ¤ó¤ËÇ¤¤»¡¢¼«Ê¬¤Ï²È¤ò¸«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤âºÇ½é¤ÏÇÄ°®¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ëº§¤·¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤¿º¢¤Ë¡¢³Æ½ê¤«¤é´ÉÍýÈñ¤ä°Ý»ýÈñ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤¬Íè¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ö¤½¤¦¡ªÁ°¤ËÇã¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¡£
¨¡¨¡ °½ºÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢·ëº§¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤ÆÂ¾¤Ë²È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
°½ºÚ¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²È°Ê³°¤Ï¶õ¤²ÈÆ±Á³¤Î¾õÂÖ¤ÇÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â»þ¡¹ÁÝ½ü¤À¤±¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢5¸®Ê¬¤Î°Ý»ýÈñ¤À¤±¤Ç¤«¤Ê¤ê¹â³Û¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡Ä¡£
Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï¥Ñー¥¥ó¥½¥ó¾É¸õ·²¤ò´µ¤Ã¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²È¤Ë¤¤¤Ê¤¤´Ö¤â¤½¤Î°Ý»ýÈñ¤À¤±¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¤¤¯¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤ª¤ª¤¤¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£5¸®¤âÉ¬Í×¤Ê¤¤¤·¡¢Ç¯Îð¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê²È¤Ë½»¤ßÂØ¤¨¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£
¨¡¨¡ Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï½»¤ßÂØ¤¨¤Ë»¿À®¤Ç¤·¤¿¤«¡©
°½ºÚ¤µ¤ó¡§¤Ï¤¸¤á¤ÏÁ´Á³¡¢¾è¤êµ¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¯¤È¡¢°Ý»ýÈñ¤ä´ÉÍýÈñ¤¬ÂçÊÑ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤â¡¢¡ÖÊ§¤¨¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¶½Ì£¤Ê¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤é¤¹¤°¤ËºîÀï¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤ä¡¢¼ÂºÝ¤Ë½»¤ßÂØ¤¨¤ò¤·¤¿¿Í¤ÎÆ°²è¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÇäµÑ¸ò¾Ä¤Ï¤¹¤Ù¤Æ1¿Í¤Ç¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤ÎÊÌÁñ¤¬ÂçÊÑ¤Ç¡×
¨¡¨¡ ¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¶¯¤¯¼çÄ¥¤»¤º¤Ë¡¢ÅÁ¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
°½ºÚ¤µ¤ó¡§¤Ï¤¤¡£²ÈÂ²¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÀµÏÀ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤â·ù¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£²¿ÅÙ¤«°ì½ï¤ËÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¼¡Âè¤ËÃ¶Æá¤µ¤ó¤âµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡£¡Ö²¶¤¬µÞ¤Ë»à¤ó¤À¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë²È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¤â°½¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ê¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Îー¥È¤È¤«¼«Ê¬¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½ª³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å2¿Í¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²È¤ò¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ËÇä¤Ã¤Æ½»¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Í¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏÊý¤Î²È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ò¿·º§¤µ¤ó¤ËÇä¤ë¤³¤È¤Ë¡£Áê¼ê¤ÎÊý¤È½ñÌÌ¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¤¤Ë½é¤á¤ÆÂÐÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Çä¼ç¤¬Ã¶Æá¤µ¤ó¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯±¿¤¬¤¤¤¤¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤â¡Ö½»¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë½»¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡£°½ºÚ¤µ¤ó¤Ï¿·¤·¤¤²È¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ°½ºÚ¤µ¤ó1¿Í¤ÇÉÔÆ°»º¤ò²ó¤Ã¤Æ¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢5¸®¤â¤¢¤ë¤ÈÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°½ºÚ¤µ¤ó¡§¤È¤¯¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤ÎÊÌÁñ¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£½ñÎà¤¬±Ñ¸ì¤Ç¡¢·ÀÌó¤ÎºÝ¤Ï¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢Çä¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤«¤«¤Ã¤¿°Ý»ýÈñ¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ç½½Ê¬¤À¡×¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
½»¤ßÂØ¤¨¤¿¿·¤·¤¤²È¤Ï¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬½»¤ß¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ¤ÇÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤ä¥È¥¤¥ì¤â¼ê¤¹¤ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤â¡¢²ð¸î¤òÁ´ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½Å¸ü´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£ºÇ½ªÅª¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿²È¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²È¤Î4Ê¬¤Î1¤Î¹¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüÅö¤¿¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤ÆÉô²°¤«¤éÉÙ»Î»³¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢°¦¸¤¤ÈÊë¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢Êª·ï¤ò¸«¤Ä¤±¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¤³¤³¤À¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤¨¤ÆÄãÁØ³¬¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤È¤¤Ë³¬ÃÊ¤ä¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Î°ÜÆ°¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤â¡Öº£¤Þ¤Ç½»¤ó¤À²È¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¤¤¤¡×¤Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢°áÁõ¤äÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¥°¥Ã¥º¤Ê¤É3000ÅÀ¤¯¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5¸®¤Î²È¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ½¸¤á¤Æ¡¢åºÎï¤ËËá¤¤¤ÆÁÒ¸Ë¤ò¼Ú¤ê¤ÆÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»¤ßÂØ¤¨¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿É×ÉØ¤Î¡Ö¿´ÃÏ¤¤¤¤µ÷Î¥´¶¡×
¨¡¨¡ °ú¤Ã±Û¤·¸å¤ÎÀ¸³è¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
°½ºÚ¤µ¤ó¡§¤¹¤´¤¯²÷Å¬¤Ç¤¹¤·¡¢²È¤Î¥µ¥¤¥º¤¬2¿Í¤ÎÀ¸³è¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Éô²°¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ö¤ó¡¢²È¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÉÑÅÙ¤¬Áý¤¨¤¿¤·¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°¤Î²È¤è¤ê¤ª¸ß¤¤¤ÎÍ§Ã£¤¬¤è¤¯Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£ÆüÅö¤¿¤ê¤¬¤¤¤¤¤·¡¢Éô²°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÌÀ¤ë¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÖÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤ß¤ó¤Ê¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£2¿Í¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï°æ¾å½ç¤µ¤ó¤È¤«Í§Ã£¤ò¸Æ¤ó¤À¤ê¡¢»ä¤âÎëÌÚºÚ¡¹¤Á¤ã¤ó¤äÉ¹Àî¤¤è¤·¤µ¤ó¤ò¾·¤¤¤¿¤ê¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤â¸ò¤¨¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ ¿Í¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤¿¤¯¤Ê¤ë²È¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
°½ºÚ¤µ¤ó¡§´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£2¿Í¤Î¤È¤¤Ï¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉô²°¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÏNetflix¤ò¸«¤ë¤Ê¤É¡¢¤ª¸ß¤¤¼«Í³¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬ÅÓÃæ¤Ç¤ªÃã¤ò°û¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃ¶Æá¤µ¤ó¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¡¢¡Ö°û¤à¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤éÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÎÉô²°¤Ë¤ªÃã¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤«¡£
¨¡¨¡ ¤º¤Ã¤È¥Ù¥Ã¥¿¥ê°ì½ï¤Ç¤Ê¤¤¤È¡©
°½ºÚ¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¿·º§¤Î¤È¤¤Ï°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¿¤é¤ª¸ß¤¤¤Î¥Úー¥¹¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤ÈÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ï´³¾Ä¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ù¥Ã¥¿¥ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤â¤Û¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤â¤½¤ì¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·ëº§¤·¤Æ15Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½»¤Þ¤¤¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥Úー¥¹¤Ç²á¤´¤·¤Ê¤¬¤é¤È¤Æ¤â¤¤¤¤´Ä¶¤Ç²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§¾¾±ÊÎç¡¡¼Ì¿¿¡§²ÃÆ£°½ºÚ