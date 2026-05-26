米3大音楽賞のひとつアメリカン・ミュージック・アワード（AMAs）の授賞式が25日、ラスベガスのMGMグランド・ガーデン・アリーナで開催され、韓国の人気グループBTSが最高賞のアーティスト・オ⁠ブ・ザ・イヤーを受賞した。テイラー・スウィフトやレディー・ガガら人気アーティストを抑えての受賞で、活動を再開させたBTSが授賞式のステージに登場するのは4年ぶりとなった。

BTSはアーティスト・オブ・ザ・イヤーだけでなく、シングル「Swim」でソング・オブ・ザ・サマーも受賞したほか最優秀男性K−POPアーティストにも輝き、ノミネートされた3部門すべてを制する快挙となった。

一方で、最多8部門にノミネートされていたスウィフトが無冠に終わる波乱の結果となった。

ソン⁠グ・オブ・ザ・イヤー（最優秀楽曲賞）は、ネットフリッ⁠クスのアニメ映画「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」の主題歌「Golden」が受賞し、アルバム・オブ・ザ・イヤー（最優秀アルバム賞）はサブリナ・カーペンターの「Man’s Best Friend」が輝いた。また、6人組のグローバルガールズグループのKATSEYEが、ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー（最優秀新人賞）を含む3冠を達成した。（千歳香奈子）