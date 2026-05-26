SPEEDの上原多香子（43）が26日までに、沖縄を拠点に活動するタレントさくみのYouTubeチャンネル「しにめんそーれOKINAWA」に出演。近況報告や今後の活動などについても語った。

再会した2人は、上原がプロデュースしているという辛口の沖縄そば「島辛そば」を食べに飲食店を訪問。上原は「移住して3年だから、沖縄の食とかを広めたいなと思って。私、辛いのすごい好きで」と経緯を説明した。

さくみとの初対面の思い出話にも花を咲かせた。当時、上原が舞台で共演した俳優原田優一の誕生日会が東京・新宿で開催され、さくみは原田にプレゼントしたという「セクシーなTバック」について「タカが頭に被った光景がすごい残ってるんだけど」と笑いながら暴露。上原も笑いながら「もう10年以上前。時効です。素敵に出来上がって…。下品なことはしてません」と訴えた。

その後、SPEEDが30周年を迎えることから、デビュー曲「Body＆Soul」をさくみがカラオケで歌うことに。上原も歌うよう持ちかけられたが「あたし歌えないから。みんな知ってるじゃん。あたし『あ』も言ってないから。（歌ってたでしょ？）ううん、踊ってた」とぶっちゃけて笑いを誘った。

上原はさくみの歌唱に合わせて「Body＆Soul」のダンスを披露。その後、「ダンススクールやろうと思って。沖縄の子どもたちにダンスを教える場所を作りたいと思って」と今後の活動について語り、具体的なことはまだ何も決まっていないと説明しながらも「子どもたちが夢を持ってそこでできたらいいなって」と話していた。